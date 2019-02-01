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Скоро операторы мобильной связи подарят новую услугу

01.02.2019 16:37
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Скоро операторы мобильной связи подарят новую услугу

Оператор Vodafone Украина утверждает, что готов к межоператорскому тестированию в рамках подготовки к внедрению услуги по переносу номера (MNP). Об этом сообщает from-ua.
Компания заранее подготовила локальную базу данных и готова начать тестирование с Централизованной базой данных совместно с администратором и другими операторами.
Старт тестирования MNP назначен на 4 февраля 2019 года. Услугу переноса абонентских номеров запустят в коммерческую эксплуатацию 1 мая 2019 года, она позволит украинским абонентам переходить к другим операторам без смены номера.
После запуска услуги MNP, абонент любого украинского оператора сможет обратиться в соответствующий центр обслуживания и подать заявление об использовании своего номера с кодом и пользоваться услугами нового оператора.
В течение 3-х рабочих дней с момента подачи заявления номер будет уже в новой сети. Перенос номера выполняется в будни в течение рабочего времени. Абонент может сам определять удобный для себя день и время перехода.
Важное условие — абонент должен быть зарегистрирован в сети своего оператора. Этот касется припейд-абонентов, которым придется зарегистрироваться или онлайн, или в магазине оператора.
Стоимость услуги пока неизвестна, но предполагается, что она будет бесплатной. Поменять оператора можно не чаще, чем 1 раз в 30 дней.



Теги: Донбасс, оператор, услуги, мобильная связь
 
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