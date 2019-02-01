Украину ждет самый опасный сценарий войны с РФ: дипломат рассказал о тревожной информации

01.02.2019 14:59

Путин за последние 5 лет принес Украине много страданий и боли. Однако все может значительно ухудшиться, если власть в Кремле займут радикалы.

Дипломат Богдан Ярменко сообщил, что в РФ это вполне возможно, учитывая сложившиеся обстоятельства в этой стране.

По его мнению, когда это случится, подобных "фанатиков" уже ничего не остановит. Известный украинский дипломат Богдан Ярменко проанализировал ситуацию на Донбассе, а также положение дел в Российской Федерации. Он учел то, что в Кремле могут занять власть люди намного радикальнее Путина – неонацисты или ярые коммунисты, передает издание "Диалог.UA" со ссылкой на интервью "Факты".

"Я четко понимаю, что всякая война – это сотни и даже тысячи жертв. Но необходимо сразу думать о том, какие реальные выгоды можно из этого конфликта извлечь. На этом фоне кремлевский режим даже с Путиным ежегодно становится только жестче. При столь твердой руке ко власти в РФ не могут прийти либерально настроенные люди. На подобную силу находится только ответная, более жесткая сила – радикалы, занимающие левые и правые позиции", - сообщил Ярменко. Дипломат уточнил, что в сложившихся обстоятельствах в российское правительство радикалы могут прийти. Именно тогда и начнется самый опасный сценарий войны, когда новым властям РФ будет уже все равно на давление Запада. Таким образом, по его словам, армия Украины должна использовать время в свою пользу, чтобы быть готовой к худшему.