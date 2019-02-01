Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Украину ждет самый опасный сценарий войны с РФ: дипломат рассказал о тревожной информации

01.02.2019 14:59
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Украину ждет самый опасный сценарий войны с РФ: дипломат рассказал о тревожной информации

Путин за последние 5 лет принес Украине много страданий и боли. Однако все может значительно ухудшиться, если власть в Кремле займут радикалы.

Дипломат Богдан Ярменко сообщил, что в РФ это вполне возможно, учитывая сложившиеся обстоятельства в этой стране.

По его мнению, когда это случится, подобных "фанатиков" уже ничего не остановит. Известный украинский дипломат Богдан Ярменко проанализировал ситуацию на Донбассе, а также положение дел в Российской Федерации. Он учел то, что в Кремле могут занять власть люди намного радикальнее Путина – неонацисты или ярые коммунисты, передает издание "Диалог.UA" со ссылкой на интервью "Факты".

"Я четко понимаю, что всякая война – это сотни и даже тысячи жертв. Но необходимо сразу думать о том, какие реальные выгоды можно из этого конфликта извлечь. На этом фоне кремлевский режим даже с Путиным ежегодно становится только жестче. При столь твердой руке ко власти в РФ не могут прийти либерально настроенные люди. На подобную силу находится только ответная, более жесткая сила – радикалы, занимающие левые и правые позиции", - сообщил Ярменко. Дипломат уточнил, что в сложившихся обстоятельствах в российское правительство радикалы могут прийти. Именно тогда и начнется самый опасный сценарий войны, когда новым властям РФ будет уже все равно на давление Запада. Таким образом, по его словам, армия Украины должна использовать время в свою пользу, чтобы быть готовой к худшему.



Теги: Украина, Россия, Путин, война, сценарий, либералы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх