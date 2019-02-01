В Киеве трое мужчин выстрелили в голову пятилетнему ребенку

01.02.2019 20:42

В пятницу, 1 февраля, в Киеве на Лесном массиве произошла стрельба. Трое мужчин ранили пятилетнего ребенка. Инцидент произошел в Деснянском районе на улице Шолом-Алейхема, 17 возле супермаркета АТБ, сообщает "Информатор".

Как сообщила свидетельница происшествия, трое мужчин выстелили в голову ребенку пяти лет. Пострадавшего госпитализировали. Все мужчины были одеты в темную одежду, возраст около 20 лет.

Полиция уже задержала подозреваемых.