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В Киеве трое мужчин выстрелили в голову пятилетнему ребенку

01.02.2019 20:42
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В Киеве трое мужчин выстрелили в голову пятилетнему ребенку

В пятницу, 1 февраля, в Киеве на Лесном массиве произошла стрельба. Трое мужчин ранили пятилетнего ребенка. Инцидент произошел в Деснянском районе на улице Шолом-Алейхема, 17 возле супермаркета АТБ, сообщает "Информатор".
Как сообщила свидетельница происшествия, трое мужчин выстелили в голову ребенку пяти лет. Пострадавшего госпитализировали. Все мужчины были одеты в темную одежду, возраст около 20 лет.
Полиция уже задержала подозреваемых.



Теги: Донбасс, Киев, ребенок, ранение, выстрел, мужчины
 
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