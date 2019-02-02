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Богомолец попала в ДТП в Одессе

02.02.2019 08:00
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Богомолец попала в ДТП в Одессе

У нее травмировано правое плечо и правая нога, но скорую не вызывали.

Народный депутат, председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения и кандидат в президенты Ольга Богомолец, которая ранее потеряла сознание в Раде, попала в ДТП в Одессе.

Об этом сообщает сайт города 048.ua.

По словам очевидцев, на углу улиц Канатной и Большой Арнаутской в автомобиль Богомолец влетел ВАЗ. Отмечается, что нардеп сидела на пассажирском сидении впереди, и именно в это место врезался автомобиль.

Источник : https://www.segodnya.ua 



Теги: Донбасс, депутат, Одесса, ДТП
 
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