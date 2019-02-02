ЦИК не зарегистрировала Симоненко кандидатом

02.02.2019 17:00

Решение было принято единогласно

Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации кандидатом на пост президента Петру Симоненко. Соответствующее решение принято на очередном заседании комиссии 2 февраля, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам председателя комиссии Татьяны Слипачук, решение об отказе было принято 16 членами комиссии единогласно.

"Вопрос регистрации кандидатом на пост президента украины Симоненко Петра Николаевича. Прошу голосовать по проекту постановления. Утвержден единогласно", - сообщила Слипачук.

Так, по словам члена ЦИК Евгения Радченко, Симоненко выдвигался от Коммунистической партии.

Он подчеркнул, что в Украине запрещена пропаганда и символика Коммунистической партии.

Источник : https://www.rbc.ua