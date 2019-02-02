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Диетологи рекомендуют после 40 лет включить в рацион эти продукты
Гормоны меняют рацион.
После 40 лет в организме женщины обычно начинается глобальная гормональная перестройка, и чтобы сохранить здоровье и красоту (и разумеется, фигуру), лучше переходить на специальную диету, передает Хроника.инфо со ссылкой на Нealthystyle.
Правильное питание скорректирует элементный статус вашего организма и предотвратит риски многих серьезных заболеваний.
Специальная диета не повредит, а, вероятнее всего, оздоровит. И – главное – насытит организм микро- и макроэлементами, а также аминокислотами. Итак, что должно быть на вашем столе?.. Об этом на страницах издания «Домашний очаг» рассказывает Маргарита Скальная, доктор медицинских наук.
Молоко и зелень. Эти продукты содержат кальций, нехватка которого может быть причиной излишней раздражительности.
Овощи, фрукты, куриные яйца, морепродукты, черный перец – на них стоит особо налегать. Всё это – естественный источник хрома, который участвует в регуляции синтеза жиров и обмена углеводов, обеспечивает нормальную активность инсулина. Не случайно среди врачей популярна поговорка: «Хрома нет – диабет!».
Зелёный чай убирает чувство тревоги, улучшает сон, так как в этой траве есть особая аминокислота – тианин.
Растительная пища (картофель, крупяные каши, кабачки, патиссоны, тыква) – источники магния, который помогает преодолевать без последствий любой стресс (читай - перименопаузальный возраст), способствует понижению давления, что в интересующий нас период актуально.
Перепелиные яйца содержат аминокислоту глицин, под его влиянием улучшается обмен веществ и стабилизируется давление.
Баранина, устрицы, кунжут, арахис, шоколад, какао-порошок – это источники цинка, микроэлемента особо необходимого в этот период.
Неполированный рис, горох, бананы, черника, крыжовник, смородина – эти продукты являются источником важнейшего для женщины биоэлемента марганца. Его дефицит вызывает дегенеративные изменения суставов, остэопороз, нарастание избыточного веса, ожирение, ранний климакс, преждевременное старение, нарушение пигментации кожи.
Ешьте всё это на здоровье, больше, чем раньше двигайтесь и отлично подготовитесь к встрече, которую отменить нельзя и которая для вас не станет неприятной. Более того, вы еще проведете мощную профилактику заболеваний, которые сопровождают наступление климакса.
И последнее. В самом начале климакса вы обязаны насытить организм фитоэстрогенами, которые являются подобием женских гормонов, и их поступление извне крайне необходимо. Связано это с тем, что в период климакса происходит резкое снижение выработки организмом гормонов эстрогенов, очень важных для полноценного функционирования организма женщины.
Вот несколько продуктов особо насыщенных этими натуральными гормонами: овсяный и ржаной хлеб, льняное масло и семя для салатов, фасоль, чечевица, шпинат, морковь, цветная и брюссельская капуста, баклажаны и помидоры. Более всего эстрогенов в сое. И сухое красное вино очень полезно в этот период, но только 200 грамм в день.
Следуйте этим рекомендациям, и вы сможете встретить гормональные изменения без потерь для здоровья и красоты.
Теги: Донбасс, диетолог, продукты
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