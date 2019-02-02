Дыхание весны: синоптики уточнили теплый прогноз по Украине

02.02.2019 12:00

Страну окутает туман.

В Украину в субботу, 2 февраля, придут дожди, температура останется плюсовой.

В частности, в западных и северных областях страны ожидаются небольшие осадки преимущественно в виде дождя, на остальной территории без существенных осадков, сообщает Укргидрометцентр.

Кроме того, в большинстве областей туманы, на дорогах, кроме юга, местами гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью от -2 градусов до +3, в восточной части от -3 до -8; днем 0 до +5, на крайнем западе и юге страны от +6 до +11.

В Киеве 2 февраля ожидается туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности), на дорогах местами гололедица. Кроме того, в столице также облачно, небольшие осадки преимущественно в виде дождя, ветер юго-восточный, умеренный. Температура ночью от +1 до +3 градусов.

Источник: https://from-ua