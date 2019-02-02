Гройсман пообещал скорое возвращение Крыма и Донбасса

Глава правительства Владимир Гройсман заявил, что рано или поздно Украина вернет неподконтрольные Крым и Донбасс и возобновит свою территориальную целостность.

Премьер-министр отметил:

«Донбасс снова будет украинским. Вопрос только когда? Мы, конечно, хотим, чтобы это произошло как можно быстрее, и это произойдет. Крым — украинский, мы вернем его обратно. Это лишь вопрос времени. Советский Союз был также очень сильным, но все империи рано или поздно разваливаются. Наша цель — создать сильную экономику и высокий уровень жизни — и в конечном итоге оккупированные территории вернутся, потому что люди там захотят жить в Украине».

Источник : https://donpress.com