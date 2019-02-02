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Конец света - 2019: переживет ли Земля большое бедствие, летящее из космоса
Очередное предсказание о конце света, которое должно было случиться вчера, 1 февраля, не сбылось. Однако расслабляться человечеству не стоит - космос полон угроз. Об угрозах, которые могут стать причиной конца света, разузнал https://www.dialog.ua Важно отметить, что человечество на протяжении всей своей истории ожидает некоего апокалипсиса, который положит конец всему живому. Огромное число предсказаний с различными ужасающими сценариями конца света, к счастью, до сих пор так и не осуществились. В последний раз земляне паниковали из-за приближения к нашей планете 2-километрового астероида 2002 NT7. Однако, уверяют ученые, небесное тело уже нам не грозит, так как миновало Землю еще 13 января этого года. Вернется оно не скоро. Еще несколько лет назад ученые сильно нервничали по поводу этого астероида, так как он должен был пронестись совсем рядом с Землей. К счастью, опасения не оправдались - он пролетел на расстоянии свыше 60 миллионов километров. 2002 NT7 исключили из списка опасных для нашей планеты астероидов еще в 2002 году.
В очередной раз землянам придется понервничать о конце света через пару десятков лет. Тогда к нашей планете приблизится еще одна космическая ледяная глыба - Апофис массой в 50 миллионов тонн и диаметром в 325 км. Если он затронет Землю, от нашей планеты мало что останется. К счастью, приблизится он к нам только в 2068 году.
Сейчас ученые со всего мира разрабатывают защиту от опасных для Земли космических тел. Они, в частности, предлагают изменять их курс с помощью направленных ядерных взрывов. Важно отметить, что Земля не сталкивалась с астероидами последние 10 тысяч лет. И вероятность подобного инцидента, к счастью, пока крайне низка. Больше всего тревоги нагнал приближающийся астероид 2002 NT7. Сотрудники NASA в этом году его начали детально изучать, поскольку масштабы и траектория полета тела могут послужить концом света для всей Земли. Хотя диаметр этого космического тела составляет всего 2 километра, когда он столкнется с планетой, катастрофы не избежать. Однако не все ученые-астрофизики разделяют подобное мнение. Они сослались на то, что 13 января мимо нашей планеты уже пролетел подобный астероид, который мог вызвать невероятные катаклизмы на Земле. Эксперты сослались на то, что до конца просчитать траекторию полета таких объектов просто невозможно, поэтому данные являются всегда приблизительными и не совсем точными. Тем не менее, они не исключают полностью возможность того, что астероид 2002 NT7 может врезаться в Землю.
Теги: Донбасс, Земля, конец света
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