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Курсы валют на 4 февраля: гривну укрепили

02.02.2019 08:38
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Курсы валют на 4 февраля: гривну укрепили

За день доллар подешевел на 17 копеек, а евро - на 24. На межбанке гривна укрепилась на 11 копеек.

Национальный банк Украины на понедельник, 4 февраля, установил официальный курс на уровне 27,57 грн/доллар, укрепив таким образом национальную валюту на 17 копеек. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в пятницу, 1 февраля.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

- 100 долларов США - 2757,0704;

- 100 евро - 3162.6355.

К закрытию межбанка в пятницу, 1 февраля, доллар потерял еще 11 копеек. Так, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,58/27,63, к закрытию котировки составили 27,485/27,515.

Источник : https://korrespondent.net 



Теги: Донбасс, гривня, курс валют
 
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