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Облитый зеленкой Вилкул – это хороший сигнал о том, что на юге «русскомирцев» больше не ждут, – журналист

02.02.2019 09:03
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Облитый зеленкой Вилкул – это хороший сигнал о том, что на юге «русскомирцев» больше не ждут, – журналист

Как передает replyua.net, украинский журналист Юрий Луканов в своем блоге пишет о том, что он не сторонник обливания зеленкой, потому что сегодня облили вы, а завтра обольют вас, но сам факт, что пророссийского Вилкула облили именно в Бердянске весьма показательный.

Юрий Луканов вспоминает, что весной 2014-го он вместе с коллегами из Центра журналистских расследований в Симферополе вели переговоры об освобождении французского телеоператора Дэвида Жофрийо, которого захватила в плен так называемая самооборона Крыма. Журналисты говорили с «политруком» Станиславом Селивановым. Через часа четыре переговоров журналистам удалось француза вызволить. Потом уже выяснилось, что этот самый Селиванов имел уголовное прошлое и связи с ФСБ. С началом войны на Донбассе он стал комиссаром одного из оккупированных городов Луганской области.

Блогер пишет, этот Селиванов родом из Бердянска. Можно было предположить, что в этом городе отличная атмосфера для «русскомирцев». Тем не менее, оказалось, что там их терпеть не намерены. Хотя методы их не совсем нормальные.

 



Теги: зеленка, Вилкул, президентские выборы
 
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