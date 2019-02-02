ПриватБанк попал в скандал из-за кредита

02.02.2019 14:40

Государственный "ПриватБанк" попал в скандал из-за услуги беспроцентного кредитного лимита в 30 дней, где клиент, взяв крупную сумму денег и погасив основную сумму кредита, не доложил 10 гривен и получил пеню на всю сумму кредита. Об этом в субботу, 2 февраля, сообщает издание "Бизнес.Медиа" со ссылкой на отзыв на сайте Минфин.

"За декабрь с кредитной карты были использованы 4628 гривен. В январе (до 25 числа) положено на карту 4618 гривен. В результате 1 февраля начислены процентов 303 грн. В Приват24 было указано, чтобы не получить начисления процентов вам надо внести еще 10 грн, на что я просто не обратил внимания, ведь думал что проценты нарахуються на непогашенную сумму. Но проценты насчитали с 1 декабря на все 4628 грн.", - отметил клиент Максим Шевченко.

Клиента возмутила политика банка относительно таких правил погашения кредита, но он также согласился с тем, что и сам виновен в данной ситуации.

"Если я не понимал таких условий и я сам виноват, все равно ситуация похожа на мошенничество и обман клиента.", - отметил клиент банка.

Представитель банка "ПриватБанк" прокомментировал данную ситуацию и объяснил причины начисления процентов.

"В случае, если Вы не погашаете до 25 числа сумму задолженности в прошлом месяце полностью, льготный период не действует, и на всю сумму задолженности начисляются проценты с даты начала использования кредитных средств.", - отметили в банке.

Источник : https://from-ua.com