Путин терпит крах в Беларуси: «играет на руку украинцам»

02.02.2019 17:20

О намерении президента РФ Владимира Путина «прибрать к рукам» Беларусь сейчас не говорит разве что ленивый, Александр Лукашенко«не спешит» сдаваться на милость Кремля, более того – очевидно, что эта партия между странами и их главами – на руку Украине и всей Европе

Об этом пишет журналист Дмитрий Орешкин:

«Вариант объединения России с Беларусью и новый президентский срок Владимира Путина в этом государстве очень активно обсуждается. Формально это возможно: новое государство, новый президент, новая конституция и так далее. Но Путин не делает того, чего от него ждут. А сейчас все активно говорят про Беларусь. И батька, который всеми своими конечностями держится за власть, прекрасно понимает существующую угрозу и тоже готовится. Он чистит свои силовые структуры, он начал широко улыбаться Западу, он избавился от имиджа «последнего диктатора Европы», передав его Владимиру Путину».

Журналист утверждает, что именно «поэтому военная операция на белорусском направлении в данном случае исключена:

«Это будет сильнейший удар по позициям Путина. И это не вызовет восторга у народных масс. Да, Путин хочет остаться в истории как собиратель земель русских. Но пока у него получается очень скромненько. Он присоединил к России Крым, но потерял Украину. И он потерял Украину надолго. Раньше он мог как-то договариваться с Януковичем. Более того, он подготовил, как ему казалось, беспроигрышную ситуацию с втягиванием Украины в Таможенный союз, Януковичу уже и денег подвезли, а еще 17 миллиардов долларов было подготовлено на этот проект. Но – не получилось. И это поражение. И сам Путин это прекрасно понимает, и его силовики это прекрасно понимают».

Такого масштаба поражение, считает Орешкин, сложно как-либо замять, прикрыть другими «успехами» Кремля:

«Любой человек, который умеет считать на пальцах, понимает разницу между 40 миллионами людей в Украине и двумя миллионами людей в Крыму. Пропагандистски это сработало, а де-факто никогда у России не были такие чудовищные отношения с Украиной, как сейчас, никогда не было таких чудовищных отношений с Грузией. А сейчас на глазах портятся отношения с Беларусью.

Так что отобрать этот кусок, вырвать его из пасти Александра Лукашенко Путину не удастся. Ведь это тоже будет связано с непозволительными издержками: политическими, финансовыми, военными. Конечно, он бы хотел, но, когда взвешивает «плюсы» и «минусы», он понимает, что «минусов» будет больше».

О несомненном факте ухода Лукашенко все дальше и дальше уходит от России журналист также упоминает:

«Лукашенко был сторонником России и прижимал ее к сердцу, когда надеялся стать начальником союзного государства России и Беларуси. Ему нравилась идея о владении территорией до Владивостока. Но как только ему поставили блок, Лукашенко пришлось сосредоточиться на своих 9 миллионах населения, которое он сейчас воспитывает, формируя белорусскую идентичность, новую историю в Беларуси. … Путин не рискнет на серьезную военную операцию. Но Путин будет выкручивать руки Лукашенко экономическими способами».

Он подытожил:

«Россия не контролирует Беларусь, эта страна принадлежит Лукашенко. Хорошо это или плохо – это отдельный разговор, но путинская власть на Беларусь не распространяется. Если Лукашенко хочет, он открывает безвизовый режим; если Лукашенко хочет, он приглашает западных инвесторов; если Лукашенко хочет, он сажает кого-то там у себя. Он – такого же стиля, как Путин: самовластный, авторитарный, и с властью расставаться не намерен. Поэтому он очень аккуратно пьет чай, не берется без перчаток за дверные ручки – одним словом, он понимает, с кем играет. Он понимает, что против него могут быть применены все средства традиционного инструментария Лубянки».

Источник : https://politeka.net