- Обрушение коллектора в Бердянске: водоснабжение частично возобновлено18:40
- Гройсман пообещал скорое возвращение Крыма и Донбасса18:20
- Диетологи рекомендуют после 40 лет включить в рацион эти продукты18:00
- Порошенко объявил призыв-2019: подписаны документы17:40
- Путин терпит крах в Беларуси: «играет на руку украинцам»17:20
- ЦИК не зарегистрировала Симоненко кандидатом17:00
- Эксперт: власть демонстративно и наплевательски относится к своим обязанностям на выборах16:36
- Боевики снова заблокировать работу СММ ОБСЕ на Донбассе16:23
- "Стирол" умер: оккупанты переводят крупнейший химзавод Донбасса в режим простоя15:40
- ПриватБанк попал в скандал из-за кредита14:40
Путин терпит крах в Беларуси: «играет на руку украинцам»
О намерении президента РФ Владимира Путина «прибрать к рукам» Беларусь сейчас не говорит разве что ленивый, Александр Лукашенко«не спешит» сдаваться на милость Кремля, более того – очевидно, что эта партия между странами и их главами – на руку Украине и всей Европе
Об этом пишет журналист Дмитрий Орешкин:
«Вариант объединения России с Беларусью и новый президентский срок Владимира Путина в этом государстве очень активно обсуждается. Формально это возможно: новое государство, новый президент, новая конституция и так далее. Но Путин не делает того, чего от него ждут. А сейчас все активно говорят про Беларусь. И батька, который всеми своими конечностями держится за власть, прекрасно понимает существующую угрозу и тоже готовится. Он чистит свои силовые структуры, он начал широко улыбаться Западу, он избавился от имиджа «последнего диктатора Европы», передав его Владимиру Путину».
Журналист утверждает, что именно «поэтому военная операция на белорусском направлении в данном случае исключена:
«Это будет сильнейший удар по позициям Путина. И это не вызовет восторга у народных масс. Да, Путин хочет остаться в истории как собиратель земель русских. Но пока у него получается очень скромненько. Он присоединил к России Крым, но потерял Украину. И он потерял Украину надолго. Раньше он мог как-то договариваться с Януковичем. Более того, он подготовил, как ему казалось, беспроигрышную ситуацию с втягиванием Украины в Таможенный союз, Януковичу уже и денег подвезли, а еще 17 миллиардов долларов было подготовлено на этот проект. Но – не получилось. И это поражение. И сам Путин это прекрасно понимает, и его силовики это прекрасно понимают».
Такого масштаба поражение, считает Орешкин, сложно как-либо замять, прикрыть другими «успехами» Кремля:
«Любой человек, который умеет считать на пальцах, понимает разницу между 40 миллионами людей в Украине и двумя миллионами людей в Крыму. Пропагандистски это сработало, а де-факто никогда у России не были такие чудовищные отношения с Украиной, как сейчас, никогда не было таких чудовищных отношений с Грузией. А сейчас на глазах портятся отношения с Беларусью.
Так что отобрать этот кусок, вырвать его из пасти Александра Лукашенко Путину не удастся. Ведь это тоже будет связано с непозволительными издержками: политическими, финансовыми, военными. Конечно, он бы хотел, но, когда взвешивает «плюсы» и «минусы», он понимает, что «минусов» будет больше».
О несомненном факте ухода Лукашенко все дальше и дальше уходит от России журналист также упоминает:
«Лукашенко был сторонником России и прижимал ее к сердцу, когда надеялся стать начальником союзного государства России и Беларуси. Ему нравилась идея о владении территорией до Владивостока. Но как только ему поставили блок, Лукашенко пришлось сосредоточиться на своих 9 миллионах населения, которое он сейчас воспитывает, формируя белорусскую идентичность, новую историю в Беларуси. … Путин не рискнет на серьезную военную операцию. Но Путин будет выкручивать руки Лукашенко экономическими способами».
Он подытожил:
«Россия не контролирует Беларусь, эта страна принадлежит Лукашенко. Хорошо это или плохо – это отдельный разговор, но путинская власть на Беларусь не распространяется. Если Лукашенко хочет, он открывает безвизовый режим; если Лукашенко хочет, он приглашает западных инвесторов; если Лукашенко хочет, он сажает кого-то там у себя. Он – такого же стиля, как Путин: самовластный, авторитарный, и с властью расставаться не намерен. Поэтому он очень аккуратно пьет чай, не берется без перчаток за дверные ручки – одним словом, он понимает, с кем играет. Он понимает, что против него могут быть применены все средства традиционного инструментария Лубянки».
Источник : https://politeka.net
Теги: Россия, Донбасс, Путин, Беларусь
- Приходько пообещал горловчанам жилье из «маневренного фонда»19:21
- "Стирол" умер: оккупанты переводят крупнейший химзавод Донбасса в режим простоя15:40
- ’’Это все бандеры и ДРГ!’’ В Донецке пожаловались, что город превратили в ’’российский Мухосранск’’13:40
- За сутки на Донбассе не пострадал ни один украинский военный12:40
- "Охота на кабанчика": военный эксперт рассказал о новой тактике боевиков и ВСУ на Донбассе10:58
- Ситуация на КПВВ Украины: на «Марьинке» большая очередь10:40
- Экс-депутат РФ озвучил истинную цель Путина в Украине: «Донбасс не нужен»07:45
- Монолог почтальона из Донецка: "Нищета достала, мои дети воруют семена на полях, мы давно забыли, что такое мясо" 07:28
- Пушилин прокомментировал возможность скорого объединения «ЛНР» с «ДНР»07:15
- Хотели «Голливуд» — получили «Мосфильм»: горловчанин показал примечательные места в городе. ВИДЕО22:41
- Приходько пообещал горловчанам жилье из «маневренного фонда»19:21
- В Канаде женщина, выигравшая в лотерею, угодила за решетку19:00
- Обрушение коллектора в Бердянске: водоснабжение частично возобновлено18:40
- Гройсман пообещал скорое возвращение Крыма и Донбасса18:20
- Диетологи рекомендуют после 40 лет включить в рацион эти продукты18:00
- Порошенко объявил призыв-2019: подписаны документы17:40
- Путин терпит крах в Беларуси: «играет на руку украинцам»17:20
- ЦИК не зарегистрировала Симоненко кандидатом17:00
- Эксперт: власть демонстративно и наплевательски относится к своим обязанностям на выборах16:36
- Боевики снова заблокировать работу СММ ОБСЕ на Донбассе16:23
- В Канаде женщина, выигравшая в лотерею, угодила за решетку19:00
- Золотое время: этим знакам Зодиака февраль приготовил подарок судьбы16:00
- «Каждый получает уникальный шанс»: внук Аллы Пугачевой занялся попрошайничеством в интернете14:19
- Шринкфляция: почему в литре теперь 870 миллилитров?20:14
- Лузеры февраля: названы знаки Зодиака, которых ждет катастрофа20:42
- Живу и работаю в Донецке несколько лет. Если завтра вернемся в Украину – что будет с моим стажем?14:52
- Самые умные Знаки Зодиака22:35
- Убывающая луна до 4 февраля: что нужно успеть сделать21:10
- Названы проблемы с ушами, которые могут «говорить» о смертельном заболевании20:00
- Какой ты демон по знаку Зодиака: каких монстров скрывает каждый из нас19:00
- Какой ты демон по знаку Зодиака: каких монстров скрывает каждый из нас
- Разгром бойцами ООС зенитки РФ напугал террористов "ЛНР": "ВСУ расчехлили Джавелины, нам конец"
- ВСУ подорвали "КамАЗ" с российскими военными на Донбассе: сдетонировал боекомплект - у россиян много убитых
- Экс-депутат РФ озвучил истинную цель Путина в Украине: «Донбасс не нужен»
- Пушилин прокомментировал возможность скорого объединения «ЛНР» с «ДНР»
- Боевики "ДНР" заявили о захвате украинской части КП "Вода Донбасса"
- Когда миротворцы ООН начнут "рвать" боевиков на Донбассе
- Золотое время: этим знакам Зодиака февраль приготовил подарок судьбы
- "Мы ширма для Крымнаша, нас РФ помурыжит еще пару лет и сольет", - сепаратисты Донбасса "прозрели"
- Пушилин новым указом обрек Донбасс на голод