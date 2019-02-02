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- Рассмотреть упаковку, оценить цвет и запах. Супрун рассказала, как отличить фальшивые лекарства и куда обращаться в случае выявления подделок 09:17
Рассмотреть упаковку, оценить цвет и запах. Супрун рассказала, как отличить фальшивые лекарства и куда обращаться в случае выявления подделок
И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун посоветовала сообщать о возможных подделках лекарств в Государственный экспертный центр Минздрава и Государственную службу по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, заполнив формы на сайтах этих структур. Она отметила, что иногда фальсифицированные препараты очень сложно отличить, но в большинстве случаев это возможно.
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в Facebook 31 января дала советы украинцам, как отличить фальшивые лекарства от настоящих и куда обращаться в случае выявления фальсификата.
По словам Супрун, подделка лекарств распространена в странах с разным уровнем дохода, но чаще всего встречается в государствах с ослабленными системами здравоохранения.
"Лекарства, которые вы принимаете, не дают эффекта, хотя помогали? Одна из возможных причин – это подделка. Всемирная организация здравоохранения отмечает, что фальсифицированная медицинская продукция встречается среди препаратов всех основных терапевтических категорий. Объектом для фальсификации могут стать как генерики, так и оригинальные препараты. Это могут быть как очень дорогие лекарства против рака, так и обычные обезболивающие. Часто люди подвергают себя опасности сами: занимаясь самолечением, заказывают лекарства на веб-сайтах, которые бесконтрольно распространяют подделки. Иногда фальсифицированные препараты очень сложно отличить. Но в большинстве случаев это возможно", – написала она.
По словам Супрун, нужно внимательно рассмотреть упаковку лекарств – есть ли повреждения или ошибки в тексте; проверить, совпадает ли срок годности на внешней и внутренней упаковках; проверить регистрацию лекарств в Госреестре; оценить внешний вид препарата, проверить наличие нехарактерного цвета и запаха.
Если возникли подозрения или нежелательная реакция, стоит показать препарат врачу, подчеркнула Супрун.
И.о. министра посоветовала сообщать о возможных подделках в Государственный экспертный центр Минздрава и Государственную службу по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, заполнив формы на сайтах этих структур.
"Ваше обращение обязательно рассмотрят специалисты, а при необходимости – проведут лабораторное исследование. Если подозрения о фальсификации подтвердится, оборот данной серии лекарственных средств на территории Украины запретят... Будьте внимательны, чтобы защититься от подделок. Принимайте лекарства только после консультации с врачом. Если вы принимаете препарат согласно инструкции, но никакого эффекта не чувствуете или самочувствие ухудшилось, необходимо срочно сообщить об этом вашему врачу! Когда покупаете медицинские препараты, избегайте заказов через интернет", – написала Супрун.
Источник : https://gordonua.
Теги: Донбасс, фальшивка, упаковка, лекарства
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