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Стало известно, какой бизнес «урвал» Пушилин

02.02.2019 08:19
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Стало известно, какой бизнес «урвал» Пушилин

Нынешний главарь «ДНР» Денис Пушилин взял под свой «контроль» мобильный оператор «Феникс». 

Об этом заявил экс-главарь НВФ на Донбассе Александр Ходаковский.

Он также утверждает, что «Феникс» является довольно прибыльным предприятием.

«На него уже давно глаз «положили». И  Тимофеев (бывший «министр доходов ДНР», — прим. ред.) собирался его забрать и отдать своей дочери. Я так понял, то что не успел сделать Тимофеев, уже сделали по большому счету. Уже прошла информация о назначении нового директора на «Фениксе». Этот директор напрямую аффилирован с нынешним главой «государства».

Источник : http://lugradar.net 



Теги: Донбасс, бизнес, Пушилин
 
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