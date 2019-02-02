В Сумской области задержали банду за вымогательство денег у предпринимателей

02.02.2019 14:02

Все задержанные - ранее судимые лица.

В Сумской области полиция задержала группу лиц, которые требовали деньги у местного предпринимателя. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Facebook Министерства внутренних дел Украины.

Как отмечается, все четверо задержанные – ранее судимые за имущественные преступления насильственного характера. Они имели существенное влияние на криминогенную ситуацию в регионе, поддерживали воровские традиции.

Один из задержанных является так называемым "держателем воровского общака" в Глуховском районе и имеет непосредственное отношение к "вора в законе" по прозвищу "Лера Сумской".

Сотрудники Управления стратегических расследований и спецподразделения "КОРД" задержали на "горячем", когда те требовали у одного из местных предпринимателей в очередной раз денежные средства в сумме около трех тысяч гривен.

Источник : https://www.rbc.ua