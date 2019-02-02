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«Вижу, как бомжи роются в мусорках»: народный артист выступил с заявлением об упадке Украины

02.02.2019 21:40
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«Вижу, как бомжи роются в мусорках»: народный артист выступил с заявлением об упадке Украины

На сегодняшний день Украина оказалась в таком же руинном состоянии, как это было после смерти гетмана Богдана Хмельницкого. Как передает replyua.net, такое заявление в интервью интернет-изданию «Гордон» озвучил известный украинский драматург, поэт, народный артист нашей страны Юрий Рыбчинский. В частности, он отметил, что люди в Украине якобы умирают из-за голода. 

«Все то, что происходит сейчас, – это руина. Это как бы второй Голодомор, потому что я каждый день со своего балкона вижу бомжей, старых людей, которые в мусорных ящиках ищут пищу. Такого не было ни при советской власти, ни даже в тяжелые первые годы 90-х», – рассказал он.

Ранее сообщалось, что одиозный украинский танцор, артист балета Сергей Полунин, в свое время признавшийся в любви и верности главе страны-агрессора России Владимиру Путину, рассказал о своей миссии объединить любовью мир, в том числе и Россию с Украиной.



Теги: Донбасс, артист, мусор, бомж, заявление
 
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