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За месяц задержали 800 взяточников - Генпрокуратура
02.02.2019 12:23
За прошлый год Украина поднялась на 10 мест в мировом рейтинге восприятия коррупции, но осталась вне первой сотни.
За первый месяц 2019 года в Украине задержали 800 взяточников. Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко в эфире телеканала Прямой вечером 1 февраля.
"В январе 800 взяточников задержали. У меня за прошлый год 600 полицейских были задержаны за коррупцию. 177 таможенников, 159 фискалов, в том числе 60 прокуроров, и так далее", - сказал он.
По словам Луценко, в Украине задерживают по 10 взяточников в день.
По его данным, судебные приговоры получили 2637 коррупционеров, а в государственную казну возвращено 3,9 млрд долларов.
Источник : https://korrespondent.net
Теги: Донбасс, взятка, Генпрокуратура
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