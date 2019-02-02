За месяц задержали 800 взяточников - Генпрокуратура

02.02.2019 12:23

За прошлый год Украина поднялась на 10 мест в мировом рейтинге восприятия коррупции, но осталась вне первой сотни.

За первый месяц 2019 года в Украине задержали 800 взяточников. Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко в эфире телеканала Прямой вечером 1 февраля.

"В январе 800 взяточников задержали. У меня за прошлый год 600 полицейских были задержаны за коррупцию. 177 таможенников, 159 фискалов, в том числе 60 прокуроров, и так далее", - сказал он.

По словам Луценко, в Украине задерживают по 10 взяточников в день.

По его данным, судебные приговоры получили 2637 коррупционеров, а в государственную казну возвращено 3,9 млрд долларов.

Источник : https://korrespondent.net