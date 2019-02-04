Конец весне: украинцев предупредили о грядущем похолодании

04.02.2019 17:30

С завтрашнего дня, 5 февраля, в Украине ожидается новая волна похолодания, но крепких морозов ждать не стоит.

Как передает replyua.net, об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко. «Это не будет сильный и даже умеренный мороз, однако после нынешних +2…+7 градусов придут дневные 0…+3 градуса, местами до -1…-3 градусов. То есть, это похолодание больше затронет ночное времени суток — ожидается -1…-4 градуса, что подсушит окружающую среду и усилит гололед», — уточнила она.



Кроме того, пишет эксперт, 5 февраля опять ожидается местами туманы, морось. 6 февраля в северных и западных регионах не исключен снег. «В Киеве 5 февраля — без существенных осадков, ночью 0…-2 градуса, днем 0…+2 градуса. 6 февраля в столице пройдет мокрый снег, возможно налипание мокрого снега, на дорогах гололедица», — добавила она.



Также Диденко сообщила, что похолодание продлится до конца недели, а по предварительным прогнозам, с 10-го февраля в Украину придет новая порция потепления.