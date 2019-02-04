- Эксперт раскрыл, что ожидает Украину в случае получения "Л/ДНР" автономии12:36
- Ситуация в Азовском море сейчас опаснее, чем на Донбассе, – немецкий эксперт11:34
- Кремль меняет тактику по Украине: эксперт рассказал, что РФ будет медленно душить страну11:17
- В "Голосе страны" спела мариупольчанка. ВИДЕО09:40
- В "Вата Шоу" жителя "ЛНР" ярко поставили на место: "У моей собаки с ее паспортом и то больше прав, чем у тебя"07:49
- Приметы на 5 февраля: что обязательно нужно сделать женщинам21:35
- Cавченко подала документы, чтобы участвовать в выборах президента21:00
- Валюта онлайн: В Украине можно будет покупать и продавать доллары и евро в Интернете20:45
- Под Горловкой уничтожен склад террористов: мощный удар ВСУ разгромил оккупантов сразу же с первого попадания 20:31
- Поскользнулся на льду – имеешь право требовать компенсацию20:10
Конец весне: украинцев предупредили о грядущем похолодании
С завтрашнего дня, 5 февраля, в Украине ожидается новая волна похолодания, но крепких морозов ждать не стоит.
Как передает replyua.net, об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко. «Это не будет сильный и даже умеренный мороз, однако после нынешних +2…+7 градусов придут дневные 0…+3 градуса, местами до -1…-3 градусов. То есть, это похолодание больше затронет ночное времени суток — ожидается -1…-4 градуса, что подсушит окружающую среду и усилит гололед», — уточнила она.
Кроме того, пишет эксперт, 5 февраля опять ожидается местами туманы, морось. 6 февраля в северных и западных регионах не исключен снег. «В Киеве 5 февраля — без существенных осадков, ночью 0…-2 градуса, днем 0…+2 градуса. 6 февраля в столице пройдет мокрый снег, возможно налипание мокрого снега, на дорогах гололедица», — добавила она.
Также Диденко сообщила, что похолодание продлится до конца недели, а по предварительным прогнозам, с 10-го февраля в Украину придет новая порция потепления.
Теги: Украина, Донбасс, похолодание, весна
- В США предлагают Украине самый жесткий вариант по Донбассу
- Синоптики: в Украине похолодает до 10 градусов
- НАБУ и ГПУ будут "мирить" в США: Чалый рассказал, кто приедет
- Донбасс и пытки: реакция ООН, РФ, СБУ и США
- Что ЕС сделал, чтоб угомонить Россию в отношении Украины: названы главные шаги
- США намерены втрое сократить помощь Украине
- В «ДНР» отмечена вспышка кишечных инфекций и гепатита13:15
- «Они не сдадутся»: скандальный российский музыкант сделал заявление по «ЛДНР»12:54
- В «ДНР» хотят выпускать почтовые марки с портретом Сталина12:16
- Возле членов миссии ОБСЕ разорвались снаряды: появились подробности происшествия11:55
- Ситуация в Азовском море сейчас опаснее, чем на Донбассе, – немецкий эксперт11:34
- Почему «русский мир» в «ДНР» хуже, чем в «ЛНР»11:00
- В зоне ООС 8 обстрелов за сутки: 10 членов НВФ обезврежены, у ВСУ потери10:41
- В Донецке критическая ситуация с онкологическими заболеваниями10:22
- Бронетехника и топливные вагоны: В Сети появились фото "гумконвоя" в Ростове-на-Дону, который готовится к отправке на Донбасс09:59
- В "Голосе страны" спела мариупольчанка. ВИДЕО09:40
- В «ДНР» отмечена вспышка кишечных инфекций и гепатита13:15
- «Они не сдадутся»: скандальный российский музыкант сделал заявление по «ЛДНР»12:54
- Эксперт раскрыл, что ожидает Украину в случае получения "Л/ДНР" автономии12:36
- В смерти Децла увидели "руку Кремля"12:25
- В «ДНР» хотят выпускать почтовые марки с портретом Сталина12:16
- Возле членов миссии ОБСЕ разорвались снаряды: появились подробности происшествия11:55
- Ситуация в Азовском море сейчас опаснее, чем на Донбассе, – немецкий эксперт11:34
- Mail.ru Group выпустила замену навязчивого "Амиго"11:30
- Кремль меняет тактику по Украине: эксперт рассказал, что РФ будет медленно душить страну11:17
- Почему «русский мир» в «ДНР» хуже, чем в «ЛНР»11:00
- Смерти нет: ученый сделал шокирующее открытие09:15
- Медики рассказали о самом простом способе лечения простуды08:35
- Ученые предупреждают о вреде поздних приемов пищи22:32
- Как избавиться от обиды: 6 эффективных техник22:08
- Приметы на 5 февраля: что обязательно нужно сделать женщинам21:35
- Медики назвали неизвестную ранее причину инфаркта21:15
- Врачи рассказали о распространенной ошибке при лечении гриппа18:37
- Астрологи назвали пять самых опасных дней в феврале14:48
- ВОЗ назвала главные угрозы в 2019 году: какие опасности подстерегают украинцев13:29
- 3 знака Зодиака, которым не стоит доверять10:16
- Золотое время: этим знакам Зодиака февраль приготовил подарок судьбы
- Разгром российских военных на Донбассе: полное видео шквального удара ВСУ – много убитых, взорвана техника
- «Давно такого не было»: жителей Лисичанска и Северодонецка напугали звуки войны
- Ничего святого: министр "отчитала" украинцев за бутерброды с колбасой
- В сети показали новое фото "сказочного" груза "200" у боевиков на Донбассе
- У террориста "Сказки" не было шансов: снайпер ВСУ превратил в "груз-200" предателя Украины из Светлодарска
- На грани жизни и смерти: Агутин сообщил о серьезной болезни
- Янукович как "мирное решение": у Трампа выступили с оригинальным предложением по Донбассу. ВИДЕО
- Экс-депутат РФ озвучил истинную цель Путина в Украине: «Донбасс не нужен»
- Пушилин прокомментировал возможность скорого объединения «ЛНР» с «ДНР»