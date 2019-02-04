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СМИ сообщили о начале страшной катастрофы в Крыму
Массовая добыча песка из Плавней Нижне-Чурбашенского хвостохранилища, расположенного в незаконно аннексированном Россией Крыму, стала поводом для тревоги общественных активистов и экологов оккупированного полуострова. Как передает replyua.net, районе промывки песка после того, как была уничтожена часть дамбы, начали гибнуть животные.
Сливные химикаты попадают непосредственно в канал, соединенный с морем. В результате этого вся грязь от промывки и добычи песка попадает на пляж города, информирует Керчь.ФМ.
Между тем, врачи проинформировали, что у жителей Приозерного в связи с описанными выше процессами повысилось количество хронических бронхо-легочных заболеваний.
Специалисты отмечают, что деятельность по вскрытию способна вызвать множество заболеваний, в том числе искривление носовой перегородки, которое препятствует носовому дыханию, аллергические заболевания органов дыхания, хронические заболевания бронхолегочной системы с частотой обострения 2 и более раз за год, хронические заболевания переднего отрезка глаза (век, конъюнктивы, роговицы, слезовыводящих путей). Также сильно страдает кожа, возникают новообразования молочных желез, женских и мужских половых органов.
Теги: Донбасс, Крым, Керчь, катастрофа
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