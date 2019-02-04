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В 2019 году сроки призыва украинцев в армию изменены
Как обозначено в указе, который 1 февраля подписал президент Петр Порошенко, в 2019 году в Украине будет два призыва по три месяца. Так что, в общей сложности, призывать украинцев в армию будут на протяжении полугода. Об этом информирует пресс-служба главы государства.
Так, в периоды апрель-июнь и октябрь-декабрь нынешнего года будет осуществляться призыв на срочную службу граждан, которым исполнилось 20 лет, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на отсрочку или освобождение.
Кроме того, документ гласит, что военнослужащие со степенью высшего образования "специалист" или "магистр" и отслуживших установленные сроки, будут уволены из ВСУ и военных формирований Украины в запас в апреле-мае и октябре-декабре. Срочников, после окончания срока службы, отправят в запас в феврале, апреле-мае и октябре-ноябре.
Напомним, в Украине последний осенний призыв в армию стартовал 1 октября 2018 года и продлился рекордных три месяца – до 31 декабря.
Тогда же разгорелся скандал из-за данных о том, что полицейские и военкомы отлавливают на улицах некоторых украинских городов, в т.ч. столицы, мужчин призывного возраста.
В планах Минобороны было призвать 17960 человек, что почти на 3000 больше, чем получилось во время предыдущей кампании. По завершении призыва в Генштабе отчитались: план выполнен.
Источник: http://kr24.com.ua
Теги: Украина, Донбасс, армия, призыв, призывники
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