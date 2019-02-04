Последние новости раздела
- В Мариуполе женщина поспорила, что умеет летать, и выпрыгнула из окна19:05
- Слепящая опасность: на Донетчине – ухудшение погодных условий18:50
- Врачи рассказали о распространенной ошибке при лечении гриппа18:37
- В 2019 году сроки призыва украинцев в армию изменены18:02
- Порошенко подписал изменения в законе маркировки пищевых продуктов17:45
- Конец весне: украинцев предупредили о грядущем похолодании17:30
- В России сообщили дату и место похорон рэпера Децла17:15
- ВР хочет запретить россиянам наблюдать за украинскими выборами17:00
- Переселенцам рассказали, как можно принять участие в голосовании на выборах16:40
- На пункте пропуска в ОРЛО во время допроса умерли трое мужчин16:20
В России сообщили дату и место похорон рэпера Децла
04.02.2019 17:15
Церемония прощания с 35-летним российским рэпером Кириллом Толмацким, более известным, как Децл, состоится 6 февраля. Об этом сообщают российские СМИ.
Отмечается, что с ним попрощаются в Центральной клинической больнице управделами президента в 11:00, а похоронят на Пятницком кладбище в Москве.
Как сообщил концертный директор исполнителя Павел Беленец, у Толмацкого остановилось сердце сразу после концерта.
Напомним, в ночь на 3 февраля он выступал в Ижевске, где после выступления пошел в гримерку и ему стало плохо.
Источник: https://donpress.com
Теги: Россия, Донбасс, похороны, Децл
Читайте также:
- Наблюдатели СММ ОБСЕ развенчали миф о количестве народа на похоронах Захарченко
- Денег нет: в РФ вдвое сократили расходы на будущее погребение Путина
- В России прощаются с создателем Чебурашки. ВИДЕО
- Замечен автомобиль «похоронных услуг» пересекающий границу с РФ
- "Серега, Донбасс будет наш", - боевики клянутся отомстить Украине за смерть наемника РФ по кличке "Одесса"
- Жители "ДНР" сообщили о большом количестве убитых российских солдат - соцсети поражены массовым захоронением в Горловке
- В Мариуполе женщина поспорила, что умеет летать, и выпрыгнула из окна19:05
- Слепящая опасность: на Донетчине – ухудшение погодных условий18:50
- Переселенцам рассказали, как можно принять участие в голосовании на выборах16:40
- На пункте пропуска в ОРЛО во время допроса умерли трое мужчин16:20
- Разгром российских военных на Донбассе: полное видео шквального удара ВСУ – много убитых, взорвана техника 16:00
- Цифра-шок: сколько украинцев реально смогут проголосовать на выборах15:45
- «Давно такого не было»: жителей Лисичанска и Северодонецка напугали звуки войны15:28
- Ехала домой в ужасе: В Луганске из автобуса на ходу выпала девушка14:14
- «Цены без комментариев»: горловчанин опубликовал цены на продукты на городском рынке14:00
- "ИС": боевики оборудуют боевые позиции возле жилых домов по приказу кураторов РФ - люди сильно напуганы 13:47
- Таиланд окутало токсичным смогом, вызывающим кровотечение из глаз19:20
- В Мариуполе женщина поспорила, что умеет летать, и выпрыгнула из окна19:05
- Слепящая опасность: на Донетчине – ухудшение погодных условий18:50
- Врачи рассказали о распространенной ошибке при лечении гриппа18:37
- В центре Москвы сгорел старинный дом со «звездными квартирами»: сообщается о многочисленных погибших18:20
- В 2019 году сроки призыва украинцев в армию изменены18:02
- Порошенко подписал изменения в законе маркировки пищевых продуктов17:45
- Конец весне: украинцев предупредили о грядущем похолодании17:30
- В России сообщили дату и место похорон рэпера Децла17:15
- ВР хочет запретить россиянам наблюдать за украинскими выборами17:00
- Врачи рассказали о распространенной ошибке при лечении гриппа18:37
- Астрологи назвали пять самых опасных дней в феврале14:48
- ВОЗ назвала главные угрозы в 2019 году: какие опасности подстерегают украинцев13:29
- 3 знака Зодиака, которым не стоит доверять10:16
- Ученые рассказали, чем опасен отказ от молочных продуктов 10:02
- Миру грозит эпидемия неизлечимой болезни08:00
- 5 самых требовательных знаков зодиака07:14
- Ничего святого: министр "отчитала" украинцев за бутерброды с колбасой22:02
- Как вылечить насморк в домашних условиях18:08
- Перед смертью известный маг увидела судьбу всех знаков Зодиака в 2019 году15:11
- Золотое время: этим знакам Зодиака февраль приготовил подарок судьбы
- Разгром бойцами ООС зенитки РФ напугал террористов "ЛНР": "ВСУ расчехлили Джавелины, нам конец"
- Разгром российских военных на Донбассе: полное видео шквального удара ВСУ – много убитых, взорвана техника
- В сети показали новое фото "сказочного" груза "200" у боевиков на Донбассе
- У террориста "Сказки" не было шансов: снайпер ВСУ превратил в "груз-200" предателя Украины из Светлодарска
- «Давно такого не было»: жителей Лисичанска и Северодонецка напугали звуки войны
- Янукович как "мирное решение": у Трампа выступили с оригинальным предложением по Донбассу. ВИДЕО
- Экс-депутат РФ озвучил истинную цель Путина в Украине: «Донбасс не нужен»
- Пушилин прокомментировал возможность скорого объединения «ЛНР» с «ДНР»
- На грани жизни и смерти: Агутин сообщил о серьезной болезни