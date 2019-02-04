В России сообщили дату и место похорон рэпера Децла

04.02.2019 17:15

Церемония прощания с 35-летним российским рэпером Кириллом Толмацким, более известным, как Децл, состоится 6 февраля. Об этом сообщают российские СМИ.

Отмечается, что с ним попрощаются в Центральной клинической больнице управделами президента в 11:00, а похоронят на Пятницком кладбище в Москве.

Как сообщил концертный директор исполнителя Павел Беленец, у Толмацкого остановилось сердце сразу после концерта.

Напомним, в ночь на 3 февраля он выступал в Ижевске, где после выступления пошел в гримерку и ему стало плохо.

Источник: https://donpress.com