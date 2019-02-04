Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В России сообщили дату и место похорон рэпера Децла

04.02.2019 17:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В России сообщили дату и место похорон рэпера Децла

Церемония прощания с 35-летним российским рэпером Кириллом Толмацким, более известным, как Децл, состоится 6 февраля. Об этом сообщают российские СМИ.

Отмечается, что с ним попрощаются в Центральной клинической больнице управделами президента в 11:00, а похоронят на Пятницком кладбище в Москве.

Как сообщил концертный директор исполнителя Павел Беленец, у Толмацкого остановилось сердце сразу после концерта.

Напомним, в ночь на 3 февраля он выступал в Ижевске, где после выступления пошел в гримерку и ему стало плохо.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Россия, Донбасс, похороны, Децл
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх