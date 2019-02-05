Экс-ведущую "Орла и решки" не пустили в Украину

05.02.2019 14:30

Во вторник, 5 февраля, украинские пограничники не пропустили в страну известную видеоблогершу и экс-ведущую тревел-шоу «Орел и Решка» Анастасию Ивлееву. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины, передает InfoResist.

Ивлеева прилетела в Киев рейсом из Минска. В ходе пограничного контроля сотрудники ГПСУ выяснили, что путешественница находилась в Крыму в 2017 году. По словам российской видеоблогерши, на полуостров она ездила отдыхать и попала с территории России авиационным транспортом.

«Из-за нарушения законов Украины гражданке РФ проставлен запрет въезда в Украину сроком на 3 года и отказано в пересечении границы», — говорится в сообщении.