Путин ждет, когда ударить, Крыма и Донбасса ему мало: Порошенко назвал цену "мира" с агрессором

05.02.2019 17:21

Власти России ждут того, что популистам на выборах в Украине удастся навязать народу установление "мира" на условиях Кремля, спровоцировав новый виток агрессии.

Лидер Украины Петр Порошенко предупредил об опасности популистов в рамках выборов, на которые так рассчитывает Кремль, передает "Диалог.UA".

"Сейчас тема мира эксплуатируется всеми кандидатами. Они декларируют, что знают, где мир, он уже за углом. Мол, надо только стать на колени и попросить. Но за углом ждет Путин. И ему не нужен Крым или Донбасс. Ему нужна вся Украина", - заявил он.

Также Порошенко проиллюстрировал цену, которую можно заплатить за популизм, примером Венесуэлы, подчеркнув последствия пустых обещаний Уго Чавеса и Николаса Мадуро. "Никакие популистские призывы, которые часто повторяют пропаганду РФ, в Украине не пройдут, потому что украинцы научились снимать лапшу пропаганды РФ со своих ушей и больше никогда не купятся на нее. Очень дорогая цена заплачена, и мы хорошо изучили уроки 2014 года", - заключил лидер Украины.