Украина сворачивает железнодорожное сообщение с Россией

05.02.2019 13:45

Компания "Укрзалізниця" с 5 февраля уменьшает количество поездов в Россию из-за падения спроса на рейсы, сообщает Обозреватель.

Как объявили в компании, со вторника поезда Одесса-Москва-Одесса и Харьков-Москва-Харьков будут курсировать через день, а не ежедневно, как было раньше.

"Как показывает статистика, с конца лета 2018-го пассажиры стали значительно чаще путешествовать железнодорожным транспортом в Европейский Союз. Поэтому с августа 2018 года "Укрзалізниця" перевезла в ЕС на 10% пассажиров больше, чем в Россию", - добавили в компании.

"Укрзалізниця" планирует и в дальнейшем переориентировать пассажиропоток на европейское направление.