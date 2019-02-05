Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Украина сворачивает железнодорожное сообщение с Россией

05.02.2019 13:45
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Украина сворачивает железнодорожное сообщение с Россией

Компания "Укрзалізниця" с 5 февраля уменьшает количество поездов в Россию из-за падения спроса на рейсы, сообщает Обозреватель.
Как объявили в компании, со вторника поезда Одесса-Москва-Одесса и Харьков-Москва-Харьков будут курсировать через день, а не ежедневно, как было раньше.
"Как показывает статистика, с конца лета 2018-го пассажиры стали значительно чаще путешествовать железнодорожным транспортом в Европейский Союз. Поэтому с августа 2018 года "Укрзалізниця" перевезла в ЕС на 10% пассажиров больше, чем в Россию", - добавили в компании.
"Укрзалізниця" планирует и в дальнейшем переориентировать пассажиропоток на европейское направление.



Теги: Россия, Укрзализниця, поезда
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх