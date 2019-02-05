- Эксперт раскрыл, что ожидает Украину в случае получения "Л/ДНР" автономии12:36
- Ситуация в Азовском море сейчас опаснее, чем на Донбассе, – немецкий эксперт11:34
- Кремль меняет тактику по Украине: эксперт рассказал, что РФ будет медленно душить страну11:17
- В "Голосе страны" спела мариупольчанка. ВИДЕО09:40
- В "Вата Шоу" жителя "ЛНР" ярко поставили на место: "У моей собаки с ее паспортом и то больше прав, чем у тебя"07:49
- Приметы на 5 февраля: что обязательно нужно сделать женщинам21:35
- Cавченко подала документы, чтобы участвовать в выборах президента21:00
- Валюта онлайн: В Украине можно будет покупать и продавать доллары и евро в Интернете20:45
- Под Горловкой уничтожен склад террористов: мощный удар ВСУ разгромил оккупантов сразу же с первого попадания 20:31
- Поскользнулся на льду – имеешь право требовать компенсацию20:10
В "Вата Шоу" жителя "ЛНР" ярко поставили на место: "У моей собаки с ее паспортом и то больше прав, чем у тебя"
Даже международный ветеринарный паспорт дает больше прав, чем так называемые "паспорта" "ДНР" и "ЛНР". Ветпаспорт и "паспорт" "ЛНР" сравнил в своей недавней программе "Вата Шоу" телеведущий Андрей Полтава, передает "Диалог.UA".
Его собеседником был молодой человек, живущий на оккупированной части Луганской области. Во время разговора он продемонстрировал свой "паспорт", выданный оккупационной "властью". В ответ Андрей Полтава показал международный ветеринарный паспорт своей овчарки. И заметил, что даже у собаки больше прав, чем у жителя "республики", получившего "документ", выданный местной "властью". Ведь собаку по международному ветеринарному паспорту ее владелец имеет право вывозить за границу, а человек с "паспортом" "ЛНР" такого права не имеет. По этому фейковому "документу" он может разве что перемещаться по территории, временно подконтрольной террористам "ДНР" и "ЛНР".
В комментариях некоторые пользователи Twitter, где блогер Позивний Колим разместил ролик с диалогом по поводу паспортов, осуждали телеведущего за якобы издевательства над "обездоленным народом Донбасса". Но другие пользователи отвечали им, что у жителей оккупированных территорий есть выбор: оставаться гражданами Украины или в подтверждение своей лояльности к оккупационной "власти" получать ничего не значащую бумажку. Были среди комментаторов и "ватники", утверждавшие, что именно в "ДНР" и "ЛНР" люди по-настоящему свободны. Но им отвечали, что в условиях тотального подавления инакомыслия при комендантском часе и прочих "прелестях" оккупации человек вряд ли может ощущать себя полностью свободным.
Теги: Донбасс, шоу, паспорт, оккупация, ЛНР
- Значит - война? Сегодня "ДНР" начали окончательно отделять от Украины
- Жителям оккупированной Донетчины напомнили, что «паспорт ДНР» не действует
- Агенты Кремля агитируют жителей Донбасса получать российские паспорта
- Донбасс сегодня: дела Москвы в Донецке, проблемы на КПВВ и борьба переселенки за паспорт. ВИДЕО
- Паспортный цирк в "ДНР" продолжается
- Как жителям неподконтрольного Донбасса получить биометрический паспорт: Инструкция
- «Они не сдадутся»: скандальный российский музыкант сделал заявление по «ЛДНР»12:54
- В «ДНР» хотят выпускать почтовые марки с портретом Сталина12:16
- Возле членов миссии ОБСЕ разорвались снаряды: появились подробности происшествия11:55
- Ситуация в Азовском море сейчас опаснее, чем на Донбассе, – немецкий эксперт11:34
- Почему «русский мир» в «ДНР» хуже, чем в «ЛНР»11:00
- В зоне ООС 8 обстрелов за сутки: 10 членов НВФ обезврежены, у ВСУ потери10:41
- В Донецке критическая ситуация с онкологическими заболеваниями10:22
- Бронетехника и топливные вагоны: В Сети появились фото "гумконвоя" в Ростове-на-Дону, который готовится к отправке на Донбасс09:59
- В "Голосе страны" спела мариупольчанка. ВИДЕО09:40
- Вновь обстрелы! Вновь потери! Погиб боец ВСУ08:52
- «Они не сдадутся»: скандальный российский музыкант сделал заявление по «ЛДНР»12:54
- Эксперт раскрыл, что ожидает Украину в случае получения "Л/ДНР" автономии12:36
- В смерти Децла увидели "руку Кремля"12:25
- В «ДНР» хотят выпускать почтовые марки с портретом Сталина12:16
- Возле членов миссии ОБСЕ разорвались снаряды: появились подробности происшествия11:55
- Ситуация в Азовском море сейчас опаснее, чем на Донбассе, – немецкий эксперт11:34
- Mail.ru Group выпустила замену навязчивого "Амиго"11:30
- Кремль меняет тактику по Украине: эксперт рассказал, что РФ будет медленно душить страну11:17
- Почему «русский мир» в «ДНР» хуже, чем в «ЛНР»11:00
- В зоне ООС 8 обстрелов за сутки: 10 членов НВФ обезврежены, у ВСУ потери10:41
- Смерти нет: ученый сделал шокирующее открытие09:15
- Медики рассказали о самом простом способе лечения простуды08:35
- Ученые предупреждают о вреде поздних приемов пищи22:32
- Как избавиться от обиды: 6 эффективных техник22:08
- Приметы на 5 февраля: что обязательно нужно сделать женщинам21:35
- Медики назвали неизвестную ранее причину инфаркта21:15
- Врачи рассказали о распространенной ошибке при лечении гриппа18:37
- Астрологи назвали пять самых опасных дней в феврале14:48
- ВОЗ назвала главные угрозы в 2019 году: какие опасности подстерегают украинцев13:29
- 3 знака Зодиака, которым не стоит доверять10:16
- Золотое время: этим знакам Зодиака февраль приготовил подарок судьбы
- Разгром российских военных на Донбассе: полное видео шквального удара ВСУ – много убитых, взорвана техника
- «Давно такого не было»: жителей Лисичанска и Северодонецка напугали звуки войны
- Ничего святого: министр "отчитала" украинцев за бутерброды с колбасой
- В сети показали новое фото "сказочного" груза "200" у боевиков на Донбассе
- У террориста "Сказки" не было шансов: снайпер ВСУ превратил в "груз-200" предателя Украины из Светлодарска
- На грани жизни и смерти: Агутин сообщил о серьезной болезни
- Янукович как "мирное решение": у Трампа выступили с оригинальным предложением по Донбассу. ВИДЕО
- Экс-депутат РФ озвучил истинную цель Путина в Украине: «Донбасс не нужен»
- Пушилин прокомментировал возможность скорого объединения «ЛНР» с «ДНР»