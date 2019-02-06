Доллар и евро не устояли перед гривной: свежий курс валют

06.02.2019 11:25

На среду, 6 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны к американскому доллару на уровне 27,22 грн за доллар. Об этом говорится на сайте регулятора, пишут Вести.

По сравнению с предыдущим днем, 5 февраля, доллар подешевел еще на 20 копеек. Евро подешевел на 30 копеек - до 31,09 грн за евро.

Курсы валют на 6.02.2019:

100 долларов США - 2721,5854

100 евро - 3108,8670

100 польских злотых - 725,1509

10 российских рублей - 4,1507

100 швейцарских франков - 2718,4916

100 юаней - 404,0743.