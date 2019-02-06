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Янукович сделал неожиданное заявление по Медведчуку
Беглый экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что ему никогда не был симпатичен глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Об этом он сообщил во время сегодняшней пресс-конференции в Москве.
Кроме того, Янукович отметил, что уголовное преследование в отношении него — недопустимо:
«У меня не было никогда к нему особых симпатий, но это недопустимо по отношению к любому гражданину Украины. Должен работать закон, не должны спецслужбы сращиваться с радикалами и использовать их в политических целях».
Также, Янукович добавил, что у него имеется информация о том, что в Украине создана спецгруппа из 12 человек, которая может готовить покушение на него и Медведчука:
«У меня прошла такая информация, я слышал о том, что создана какая-то специальная группа из 12 человек, которая в этом плане работает. Не знаю, может не только по Медведчуку, может по другим, по мне. Такая информация есть».
В т же время, он призвал силовиков не выполнять законы действующей власти Украины.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Янукович, Медведчук, заявление
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