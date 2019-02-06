Янукович выступит с оправдательной речью и готовит Украине сюрприз

06.02.2019 13:48

Сегодня, 6 февраля, бывший президент Украины выступит на пресс-конференции, посвященной судебному приговору по делу о госизмене.

Об этом сообщает "Диалог.UA". Ранее сообщалось, что Янукович экстренно даст в Москве пресс-конференцию. Напомним, предыдущее выступление экс-гаранта состоялось в марте прошлого года. В январе этого года завершилось судебное слушание по делу о госизмене: Виктора Януковича приговорили к 13 годам лишения свободы заочно. Адвокаты сообщали, что бывший президент выступит с обращением по связи, однако этого не произошло.

Позже адвокат бежавшего президента Александр Горошинский сообщил, что в европейские суды будет подана апелляция, а сам Виктор Янукович выступит с пресс-конференцией относительно решения суда. Отмечается, что Янукович начнет выступление с речью в 13:00 по Киеву.



Также адвокат подтвердил, что со стороны экс-президента ожидается некие "сюрпризы". Янукович как "мирное решение": у Трампа выступили с оригинальным предложением по Донбассу. Оболонский районный суд Киева признал беглого президента Виктора Януковича виновным в ряде преступлений, в том числе государственной измене.





Источник: https://www.dialog.ua