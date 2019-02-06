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Как восстановиться после приема антибиотиков: «спасение для печени»
Как свести негативные эффекты от антибиотиков до минимума
Иногда обычные противопростудные препараты бессильны против болезни, и тогда приходится принимать антибиотики. Безусловно, помогают они хорошо, вот только последствия после них бывают самые разные и почти никогда положительные. Множество ученых доказало, что антибиотики очень плохо сказываются на тканях печени и нарушают работу кишечника, поскольку убивают не только плохих, но и полезных бактерий.
Все мы знаем, что фундамент для хорошего иммунитета — здоровая микрофлора. Что же делать, когда ее работа как раз-таки оставляет желать лучшего?
Медики считают, что особый режим питания во время приема антибиотиков предупредит любые неприятные последствия. В первую очередь они рекомендуют употреблять пробиотики как в капсулах, так и готовить закваски. Для лучшего эффекта важно принимать пробиотики через несколько часов после антибиотиков, а также продлить их прием после завершения курса.
Врачи также рекомендуют включить в рацион ферментированные продукты, такие как натуральный йогурт, сыр, квашеная капуста, кимчхи. В ходе исследований ученые обнаружили, что такие продукты не дают развиваться энтеробактерии, ответственным за болезни кишечника.
Не менее важно в период лечения употреблять пищу, богатую клетчаткой. Она ускоряет процесс прохождения пищи через органы пищеварения и одновременно способствует очищению организма. По словам диетологов, человеку достаточно 25 грамм клетчатки в день. Ее можно найти в таких продуктах, как цельнозерновой хлеб, крупы, орехи, бобы, ягоды, брокколи, бананы, семена и многих других.
По завершению курса лечения антибиотиками медики советуют помочь организму очиститься с помощью антиоксидантов. Например, всего 100 г красного вина содержат достаточное количество полифенолов, способных защитить клетки от разрушения и увеличить количество бифидобактерий. Не уступают красному вину какао, зеленый чай, клюква, черника и гранат.
Ранее ученые рассказали о неприятных последствиях для детей после приема антибиотиков. Лечение детей младше двух лет антибиотиками увеличивает следующие риски развития у них ожирения. Чем дольше дети принимают это лекарство, тем больше опасность появления лишнего веса.
Выяснилось, что если детям в возрасте до двух лет выписывают антибиотики, то вероятность ожирения увеличивается на 26%. И чем дольше ребенок принимает это лекарство, тем выше риск. Опасность также увеличивается, если изменяются виды антибиотиков. Девушки, которые прошли через лечение четырьмя типами лекарств, на 50% чаще имеют ожирение.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, здоровье, печень, антибиотик
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