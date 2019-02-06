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Пенсии вырастут: названы даты и суммы
Следующие повышение выплат ожидаются в марте, июле и декабре. Летом надбавка составит 67 гривен, а в декабре — 74 гривны. Наиболее ощутимым станет весеннее повышение — пенсии вырастут в среднем до двадцати процентов, передает politeka.net.
В июле повышение будет связано с поднятием минимального прожиточного минимума. А вот в в марте индексация фактически умножит пенсионные выплаты тех, у кого было обновление пенсии, на коэффициент. Он наполовину состоит из роста фонда заработной платы. и наполовину – из инфляции.
Например, с учетом обновленного показателя заработной платы (перерасчет осуществлялся в 2017) украинец со средней зарплатой и 40 годами стажа получает около 1505 грн. В марте 2019 эта пенсия может вырасти до 1761 гривен (увеличение на 256 гривны в целом).
По аналогичными условиями, но с зарплатой в два раза выше средней, пенсия достигнет 3011 гривен. В марте 2019 такая выплата может увеличиться до 3523 гривен (увеличение на 512 гривен в целом).
Все три повышения запланированы в бюджете-2019. Рост прожиточного минимума до 2027 гривен заложен в бюджете на 2019 год, а расходы на пенсии запланированы на уровне 166,5 млрд гривен.
Напомним, в января 2019 года подняли пенсию всего на 172 гривны, однако повышение коснулось не всех.
Пенсии украинском в начале наступившего года повысили на незначительную сумму, максимум на 172 гривны, однако не все украинцы получили надбавку.
В Пенсионном фонде Украины в Харьковской области объяснили, что с января текущего года выплаты повысили только тем пенсионерам, кто достиг 65-летнего возраста и чей трудовой стаж не менее 30 для женщин и 35 лет для мужчин.
По словам главной управляющей ПФ в Харьковской области Татьяны Пипченко минимальные выплаты для этой категории пенсионеров не могут быть ниже 40% минимальной заработной платы
«То есть уже не 1497 грн, а 1669,2 грн. Минимальная зарплата с января 2019 выросла с 3723 до 4173 гривен », — подчеркнула она.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, повышение, пенсии
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