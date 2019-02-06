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«Похолодання та мокрий сніг»: синоптик розповіла, якою буде погода в Україні 6 лютого

06.02.2019 08:01
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«Похолодання та мокрий сніг»: синоптик розповіла, якою буде погода в Україні 6 лютого

Відомий український синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці у «Фейсбук» опублікувала свіжий прогноз погоди, інформує replyua.net із посиланням на власний профіль експерта. Діденко попередила українців, що завтра місцями буде дощ та мокрий сніг, а також знизиться температура. 

«Мокрий сніг, подекуди з дощем, очікується на Півночі, місцями у центральних, західних областях (на Заході лише вночі) та на Харківщині. На Півдні буде суха погода. Там, де випадатиме мокрий сніг, ймовірне налипання мокрого снігу - перед роботою вийдіть трохи раніше завтра, щоб почистити машину чи доріжку. Похолодання буде таке собі, проте все ж найближчої ночі передбачається -1-4 градуси, завтра вдень 0+3 градуси. У південній частині вночі 0+3 градуси, вдень +4+9 градусів», - пише Діденко.

Щодо столиці України, Києва,то водіям варто бути обережними, адже на дорогах буде ожеледиця. Синоптик також зазначила, що вже з 10 лютого варто чекати теплої погоди. «У Києві середа буде із мокрим снігом, у другій половині дня опади припиняться. На дорогах ожеледиця. Вночі у столиці -1-3 градуси, вдень 6 лютого 0+2 градуси. Найближчими днями - вночі незначний мороз, вдень невеликі «плюси». Чергове потепління ймовірне з 10-го лютого. Зміна погодних ситуацій, як бачите, буде, проте спокійна, без стресів та сильних контрастів, не люта, розважлива та позитивна», - розповіла синоптик.



Теги: Донбасс, погода, снег
 
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