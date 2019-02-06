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Порошенко анонсировал отказ Украины от импорта газа и назвал сроки

06.02.2019 18:46
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Порошенко анонсировал отказ Украины от импорта газа и назвал сроки

Спустя пять лет, а именно к 2024 году, Украине необходимо достичь энергетической независимости. Как передает replyua.net, с таким заявлением выступил президент Украины Петр Порошенко в ходе совещания в Минсоцполитики по внедрению системы монетизации субсидий.

«Украина должна обходиться без закупок импортного газа – через наращивание собственной добычи, за счет энергосбережения и за счет энергетической независимости для обеспечения этого. Ставим задачу в ближайшие пять лет обеспечить энергетическую зависимость государства», – приводит цитату Порошенко пресс-служба Администрации президента. Кроме того, глава государства отметил, что уже зафиксированы «чрезвычайно оптимистичные» показатели уменьшения импорта газа.

«Если в контракте, который был подписан в 2009 году предполагалось, что Украина обязана брать 52 млрд кубов импортного газа, ... то мы в 2017 году импортного газа потребили 14 млрд кубов, в 2018 году – 10,5 млрд кубов», – подчеркнул глава государства.



Теги: Донбасс, импорт, газ, отказ, Порошенко
 
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