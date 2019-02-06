Порошенко предупредил РФ о проходе кораблей Украины через Керченский пролив

06.02.2019 12:42

Лидер Украины настаивает на том, что Керченский пролив принадлежит Украинскому государству.

Он сообщил в прямом эфире, что корабли из Украины могут свободно ходить через него.

Россия же, по его словам, учитывая рамки международного права, должна пропускать украинские суда. Украинский президент сказал, что Украина никогда не признает оккупации Азовского моря, а также Керченского пролива.

На этом фоне он также сказал, что любое украинское судно может ходить через Керченский пролив в Азовском море. Об этом он рассказал в прямом эфире одного из телеканалов в рамках программы "Свобода слова", передает издание "Диалог.UA" со ссылкой на "Украина Новая". "Украинские корабли как ходили, так и будут проходить через Керченский пролив в Азовском море. Украина не признает оккупации Азовского моря – оно часть украинской акватории.

Мы не станем соглашаться на навязанные Российской Федерацией условия, которые касаются использования водных ресурсов в оккупированном Крыму. Украинское государство намерено требовать от РФ выполнения установленных международных норм, а также конвенции ООН", - сообщил Порошенко.

Российская Федерация пока что никак не отреагировала на заявления президента Украины. Однако она уже успела устроить на этом фоне провокации украинским морякам в СИЗО.



Источник: www.dialog.ua