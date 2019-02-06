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Ребенок получил жуткие травмы из-за боевиков «ЛНР»: «инвалидность на всю жизнь»

06.02.2019 21:45
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Ребенок получил жуткие травмы из-за боевиков «ЛНР»: «инвалидность на всю жизнь»

В оккупированном Луганске мальчик получил серьезные травмы и теперь останется инвалидом на всю жизнь по вине пророссийских террористов

О жутком инциденте в захваченном боевиками украинском городе рассказал в своем Twitter блогер Necro Mancer.

По его словам, трагедия произошла во вторник, 5 февраля. В одну из больниц Луганска доставили 13-летнего подростка Сашу Журавлева, который получил минно-взрывную травму, многочисленные осколочные ранения лица, рваную рану руки и бедра. Кроме того, в его глаз попали многочисленные осколки.

Как выяснилось, парень забрел в заброшенное здание на улице Алексеева и нашел там запал. Мальчик взял его в руки и попытался что-то с ним сделать, когда прогремел взрыв.

 

Источник: https://politeka.net 



Теги: Донбасс, Луганск, ребенок, инвалид, ЛНР, боевики
 
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