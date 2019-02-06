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С Украиной не считаются? ОБСЕ включила россиян в список наблюдателей на выборах

06.02.2019 17:20
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С Украиной не считаются? ОБСЕ включила россиян в список наблюдателей на выборах

Вопреки условиям изложенным в приглашении украинской стороной Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ (БДИПЧ ОБСЕ) предложило включить двух граждан РФ в состав Миссии по наблюдению за выборами президента Украины.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на информированный источник в дипломатических кругах.

"Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ включило в список долгосрочных наблюдателей Миссии по наблюдению за выборами двух граждан РФ, несмотря на то, что МИД Украины сообщал в приглашении на участие в наблюдении, не принимать заявки о регистрации наблюдателей от страны-агрессора и оккупанта ", - сказал собеседник агентства.

По его словам, нигде в обязательствах ОБСЕ не указано, что для участия в миссии БДИПЧ по наблюдению за выборами должны быть обязательно приглашены представители всех государств-участников Организации.

"В пункте 8 Копенгагенского документа ОБСЕ предусмотрено, что приглашения наблюдателей от стран-участниц Организации происходит в той мере, в какой это допускается законодательством. Поскольку законодательством Украины Россия признана как государство-агрессор и оккупант, то вполне логичным и правовой позиция Украины по отказу в регистрации граждан РФ наблюдателями на выборах в Украине", - пояснил источник.

Сообщается, что сейчас в состав долгосрочных наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ предложено более 80 человек. Непосредственно для наблюдения в день выборов в Украине также прибудет еще около 750 краткосрочных наблюдателей.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, россияне, выборы президента, ОБСЕ
 
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