- Ребенок получил жуткие травмы из-за боевиков «ЛНР»: «инвалидность на всю жизнь»21:45
- "Спасибо, Пушилин, наша жизнь снова превратилась в ад", - жители "ДНР" бунтуют из-за беспредела оккупанта21:30
- Пенсии вырастут: названы даты и суммы21:16
- «Все для людей»: «власти ДНР» обещают изменения на КПВВ ОРДО20:54
- "Быстро свернули манатки", - в Горловке женщины заставили пуститься в бега "ДНРовцев” вместе с гаубицей20:18
- Украина разорвала важный договор с Россией: что изменится20:00
- В Горловке бюджетников и школьников снова заставляют собирать «посылки солдату»19:33
- Жителям неподконтрольного Донбасса и переселенцам: Несколько фактов о пенсии19:15
- Россия пригнала на Донбасс гаубицы и броневики – разведка Украины сделала важное заявление 19:00
- Порошенко анонсировал отказ Украины от импорта газа и назвал сроки18:46
С Украиной не считаются? ОБСЕ включила россиян в список наблюдателей на выборах
Вопреки условиям изложенным в приглашении украинской стороной Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ (БДИПЧ ОБСЕ) предложило включить двух граждан РФ в состав Миссии по наблюдению за выборами президента Украины.
Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на информированный источник в дипломатических кругах.
"Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ включило в список долгосрочных наблюдателей Миссии по наблюдению за выборами двух граждан РФ, несмотря на то, что МИД Украины сообщал в приглашении на участие в наблюдении, не принимать заявки о регистрации наблюдателей от страны-агрессора и оккупанта ", - сказал собеседник агентства.
По его словам, нигде в обязательствах ОБСЕ не указано, что для участия в миссии БДИПЧ по наблюдению за выборами должны быть обязательно приглашены представители всех государств-участников Организации.
"В пункте 8 Копенгагенского документа ОБСЕ предусмотрено, что приглашения наблюдателей от стран-участниц Организации происходит в той мере, в какой это допускается законодательством. Поскольку законодательством Украины Россия признана как государство-агрессор и оккупант, то вполне логичным и правовой позиция Украины по отказу в регистрации граждан РФ наблюдателями на выборах в Украине", - пояснил источник.
Сообщается, что сейчас в состав долгосрочных наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ предложено более 80 человек. Непосредственно для наблюдения в день выборов в Украине также прибудет еще около 750 краткосрочных наблюдателей.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, россияне, выборы президента, ОБСЕ
- 2010-й год. Нас ждут выборы, Олимпиада, юбилей Победы и еще много интересного!
- В Донецке избирателей заманивают... колбасой
- Международный скандал! В Донецке глава облсовета сообщил, что не нюхал грузин. Кавказцы оскорбились
- Портрет в теплых тонах рисуют земляки нового президента Украины
- Ну и ну! Секретарь избирательной комиссии оказался судимым
- Выборы президента. Янукович требует отставки Тимошенко, а БЮТ - пересчета голосов
- Ребенок получил жуткие травмы из-за боевиков «ЛНР»: «инвалидность на всю жизнь»21:45
- «Все для людей»: «власти ДНР» обещают изменения на КПВВ ОРДО20:54
- "Быстро свернули манатки", - в Горловке женщины заставили пуститься в бега "ДНРовцев” вместе с гаубицей20:18
- В Горловке бюджетников и школьников снова заставляют собирать «посылки солдату»19:33
- Жителям неподконтрольного Донбасса и переселенцам: Несколько фактов о пенсии19:15
- Россия пригнала на Донбасс гаубицы и броневики – разведка Украины сделала важное заявление 19:00
- В Горловке за неделю «внезапно» умерли почти 70 человек18:15
- Под Мариуполем в шесть рядов заминировали дорогу16:34
- ВСУ одним залпом уничтожили российский танк и его экипаж 16:15
- «Спасибо, Россия»: Донбасс признали самым заминированным регионом в мире14:38
- Неделя не сахар: астролог назвал знаки Зодиака, которым придется платить по долгам22:35
- Как восстановить волосы после холодов22:10
- Ребенок получил жуткие травмы из-за боевиков «ЛНР»: «инвалидность на всю жизнь»21:45
- "Спасибо, Пушилин, наша жизнь снова превратилась в ад", - жители "ДНР" бунтуют из-за беспредела оккупанта21:30
- Пенсии вырастут: названы даты и суммы21:16
- «Все для людей»: «власти ДНР» обещают изменения на КПВВ ОРДО20:54
- Толкование примет: почему беременным нельзя стричься20:37
- "Быстро свернули манатки", - в Горловке женщины заставили пуститься в бега "ДНРовцев” вместе с гаубицей20:18
- Украина разорвала важный договор с Россией: что изменится20:00
- Эти продукты желательно включить в рацион женщинам после 40 лет19:45
- Неделя не сахар: астролог назвал знаки Зодиака, которым придется платить по долгам22:35
- Как восстановить волосы после холодов22:10
- Толкование примет: почему беременным нельзя стричься20:37
- Эти продукты желательно включить в рацион женщинам после 40 лет19:45
- Названы проверенные народные средства от перхоти16:48
- Стоматологи назвали напиток, разрушающий зубную эмаль13:00
- Эти 3 знака Зодиака - лучшие братья и сестры, и вам повезло, если они есть у вас09:45
- Медики рассказали, почему лекарства нельзя мешать с алкоголем09:32
- Не спешите делиться успехом: самые завистливые знаки Зодиака19:30
- Смерти нет: ученый сделал шокирующее открытие09:15
- «Нового президента не дождетесь». Порошенко сделал заявление
- Сбудется или нет: Ванга назвала имя будущего украинского президента
- Разгром российских военных на Донбассе: полное видео шквального удара ВСУ – много убитых, взорвана техника
- «Давно такого не было»: жителей Лисичанска и Северодонецка напугали звуки войны
- "Быстро свернули манатки", - в Горловке женщины заставили пуститься в бега "ДНРовцев” вместе с гаубицей
- ВСУ одним залпом уничтожили российский танк и его экипаж
- Откуда появились танки на Донбассе: опубликована важная информация
- «Гумконвой для «ЛДНР?»: соцсети показали поезд с военной техникой РФ, направляющийся в Украину
- Боевик попал на гауптвахту в Донецке и "прозрел": "Я лучше сопьюсь, но за Россию воевать больше никогда не буду"
- Команда Порошенко в сборе – Кремлю не удалось достигнуть поставленных целей, – политолог