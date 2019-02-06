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Сбудется или нет: Ванга назвала имя будущего украинского президента
Знаменитая провидица Ванга давала много предсказаний, который сбывались. Но есть и те, которые ещё не подтвердились.
Если провести параллели между событиями происходящими сейчас на Украине и тем, что когда-то говорила Ванга, то можно сделать вывод — новый президент Украины в 2019 году не будет похож на прежних.
Ванга отмечала, что в 2019 году на Украине не прекратится конфликт, а к власти придёт президент из народа. Например, некоторые украинцы видят шоумена Владимира Зеленского своим президентом.
Он не из политики, никогда не занимал политических постов, пользуется всесторонней поддержкой у населения, узнаваемый во всей стране и за её пределами.
Предсказательница уточняла, что человек будет выдвигать свою кандидатуру на пост президента, так как устал от пустых обещаний, вранья и бездействия.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, президент, Ванга, предсказание
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