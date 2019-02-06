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Супрун объяснила, чем опасно для украинцев ее отстранение от должности

06.02.2019 13:32
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Супрун объяснила, чем опасно для украинцев ее отстранение от должности

Сегодня Ульяна Супрун отреагировала на решение суда об отстранении ее от должности исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины. Свое мнение по этому поводу она написала в соцсети.

Супрун поблагодарила всех, кто выступил против решения Окружного админсуда Киева и поддержал ее. Также, она отметила:

«Изменения, которые нам удалось достичь, поставлены под угрозу. Кто подпишет договора с организациями, которые будут закупать лекарства, вакцины и медицинские изделия за счет госбюджета 2019? Поскольку полномочия подписывать договоры также только и.о. министра».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Украина, Донбасс, здоровье, здравоохранение
 
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