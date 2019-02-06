Украина разорвала важный договор с Россией: что изменится

06.02.2019 20:00

Кабинет министров Украины прекратил соглашение с Россией об обмене правовой информацией

Пояснительная записка гласит, что период военной агрессии Российской Федерации против Украины, Киеву лучше иметь как можно меньшее количество каких-либо дипломатических соглашений с Москвой.

Министерство же иностранных дел обязали сообщить правительству России о принятом в Кабинете министров Украины решении.

Стоит отметить, что соглашение ранее предполагало обмен информацией между Россией и Украиной, которая касается законодательных и прочих правовых моментов. Правительство Украины уверенно, что дальнейшее действие этого соглашение навредит интеграции в Евросоюз. Кроме этого, соглашение предполагает обмен всей информацией, касающиеся правовой сферы, а на данный момент, во время военного конфликта на Донбассе, некоторые из них не подлежат разглашению. Поэтому оглашение подобной информации, тем более РФ, может навредить национальной безопасности Украины.

Соглашение действовало с 1995-го года.

В Министерстве иностранных дел Украины исключили денонсации соглашения с Российской Федерацией по поводу Азовского моря.

Об этом министерство сообщает в своем микроблоге в Twitter.

«О денонсации соглашения с Россией по Азовскому морю не может быть и речи — это даст возможность РФ заявить о территориальный спор. Для нас это вопрос безопасности, поэтому используем имеющиеся инструменты, чтобы урегулировать этот вопрос», — сообщила заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

Стоит отметить, что Россия специально использует Крымский мост и военно-морские силы в Азовском море, чтобы перекрыть доступ в порты Бердянска и Мариуполя, из-за чего Украина несет значительные убытки.

Сейчас Россия делает все, чтобы дестабилизировать ситуацию в регионе. В Украине же сейчас прорабатывают разные сценарии противодействия РФ.

Один среди вариантов — ограничить заход в российские порты судов с европейской регистрацией. Ведь сейчас из-за действий России заходы в порты Мариуполя и Бердянска сократились на 10%.

Еще сообщалось, что Украина прекращает действия трех соглашений по экономическому сотрудничеству, заключенных в рамках СНГ.

Источник: https://politeka.net