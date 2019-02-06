Ульяну Супрун отстранили от руководства МОЗ Украины

06.02.2019 07:20

И.о. министра здравоохранения Украины Ульяну Супрун отстранили от выполнения своих обязанностей. Соответствующее решение Окружного административного суда Киева опубликовал лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко:

"Админсуд по нашему иску запретил Ульяне Супрун выполнять обязанности главы Минздрава. Жизнь и здоровье украинцев - наивысшая ценность. За это и боремся!"

Отмечается, что иск был подан нардепом от Радикальной партии Игорем Мосийчуком и частично удовлетворен.

"Запретить... Супрун совершать какие-либо действия, направленные на реализацию полномочий министра", - сказано в постановлении суда.

Источник: http://kr24.com.ua