В Нафтогазе сообщили, сколько украинцы должны платить за газ

Украинцы оплачивают за газ на 20% меньше его рыночной стоимости. Об этом заявил директор интегрированного газового бизнеса Нафтогаза Андрей Фаворов.

Так, представитель украинской газовой компании отметил:

«В середине января мы проводили тендер на закупку из Европы газа на февраль. Было 17 участников — всем известные крупнейшие энергетические компании. Победила компания, которая в эквиваленте предложила цену 10,65 гривны за кубометр… При этом цена, по которой мы обязаны продавать, составляет 8,5 гривны».