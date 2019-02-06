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В Нафтогазе сообщили, сколько украинцы должны платить за газ

06.02.2019 18:30
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В Нафтогазе сообщили, сколько украинцы должны платить за газ

Украинцы оплачивают за газ на 20% меньше его рыночной стоимости. Об этом заявил директор интегрированного газового бизнеса Нафтогаза Андрей Фаворов.

Так, представитель украинской газовой компании отметил:

«В середине января мы проводили тендер на закупку из Европы газа на февраль. Было 17 участников — всем известные крупнейшие энергетические компании. Победила компания, которая в эквиваленте предложила цену 10,65 гривны за кубометр… При этом цена, по которой мы обязаны продавать, составляет 8,5 гривны».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, цена, Нафтогаз, газ
 
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