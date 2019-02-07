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"Грядет большой день для Украины - Порошенко приготовил Раде испытание на патриотизм" - Нусс
7 февраля Верховной Раде предстоит рассматривать исторический законопроект Петра Порошенко о евроатлантической интеграции Украины.
О серьезном испытании для Рады рассказал в Facebook известный украинский политический блогер Павел Нусс, передает "Диалог.UA".
Законопроект, который закрепит в Конституции путь на вступление Украины в Евросоюз и НАТО, во втором чтении Рада рассмотрит уже завтра, 7 февраля.
Это большой день, так как в случае успешного голосования страна окончательно распрощается с Москвой. "Очень важный день… Завтра каждый украинский парламентарий будет подходить испытание на патриотизм", - подчеркнул Нусс, заверив, что агенты Кремля всеми силами будут противостоять принятию исторического документа.
Но есть и другая опасность. "У большинства оппонентов Порошенко есть огромный соблазн не позволить принятия этих изменений, потому что, по логике избирательной кампании, они не хотят допустить истории успеха для действующего президента.
Но они должны помнить, что в этого же хочет и Путин", - отметил блогер, выразив надежду, что эти политики все же поставят интересы страны выше своих сиюминутных желаний. Высока вероятность, что завтра в Раду наведается сам президент, чтобы убедить депутатов проявить единство ради Украины. "Будем наблюдать, кто есть кто", - призвал Нусс украинцев уделить самое пристальное внимание сверхважному законопроекту.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Украина, Донбасс, Верховная Рада, Порошенко
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