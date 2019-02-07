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Эксперты рассказали всю правду о твороге в Украине

07.02.2019 13:35
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Эксперты рассказали всю правду о твороге в Украине

На украинских рынках и в магазинах появилось очень много поддельного творога, и, как сообщает replyua.net со ссылкой на ubr.ua, в Ассоциации производителей молока заявили, что поддельный творог чаще всего продается на рынках на развес. Килограмм такого творога можно купить всего за 40 гривен.

По словам экспертов, на вкус эту подделку очень сложно отличить от настоящего продукта, но при тщательной экспертизе можно установить, что вместо молочного белка в составе такого творога присутствует только растительные белок. В домашних условиях качество творога тоже можно проверить. Добавьте пару ложек творога в стакан с молоком. Если творог в нем растворится, значит, вы купили подделку. Кстати, у ненастоящего творога довольно длительный срок хранения. На поддельном твороге производители зарабатывают неплохие деньги.

Если для натурального продукта требуется до 7 литров молока, растительной творог производят из 1,6 литров молока. Специалисты рассказали, что самый дешевый настоящий творог продается по цене от 70 гривен за килограмм. «Можно удешевить, если брать молоко из дворов по 6 грн/кг. Но все равно, на 40 грн/кг выйти никак не получается», - рассказал один из экспертов.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, творог
 
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