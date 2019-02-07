- СМИ: Кремль готовит сценарий нового нападения на Украину. Янукович участвует18:35
- В марте в Украине начинается монетизация субсидий17:30
- Украинский астролог рассказал, как поведет себя Путин в год Свиньи16:45
- Из зала заседаний Кабмина выволокли кресло Супрун.16:31
- Верховная Рада закрепила в Конституции курс на ЕС и НАТО16:15
- За месячный долг по коммуналке у людей в Украине будут отбирать субсидии15:53
- Новые поборы в коммуналке – введены новые расчеты оплаты воды в многоквартирных домах.15:31
- «Северный поток-2» с препятствиями: Украина обрела нового «газового» союзника15:18
- ФСБ РФ следит за военными учениями Украины: генерал Наев сообщил тревожную информацию14:15
- В главном корпусе одной из больниц Луганска произошел пожар14:00
Эксперты рассказали всю правду о твороге в Украине
На украинских рынках и в магазинах появилось очень много поддельного творога, и, как сообщает replyua.net со ссылкой на ubr.ua, в Ассоциации производителей молока заявили, что поддельный творог чаще всего продается на рынках на развес. Килограмм такого творога можно купить всего за 40 гривен.
По словам экспертов, на вкус эту подделку очень сложно отличить от настоящего продукта, но при тщательной экспертизе можно установить, что вместо молочного белка в составе такого творога присутствует только растительные белок. В домашних условиях качество творога тоже можно проверить. Добавьте пару ложек творога в стакан с молоком. Если творог в нем растворится, значит, вы купили подделку. Кстати, у ненастоящего творога довольно длительный срок хранения. На поддельном твороге производители зарабатывают неплохие деньги.
Если для натурального продукта требуется до 7 литров молока, растительной творог производят из 1,6 литров молока. Специалисты рассказали, что самый дешевый настоящий творог продается по цене от 70 гривен за килограмм. «Можно удешевить, если брать молоко из дворов по 6 грн/кг. Но все равно, на 40 грн/кг выйти никак не получается», - рассказал один из экспертов.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, творог
- Россия хочет восстановить КПП "Должанский"на границе для перемещения военной техники
- Украина возглавила СНГ: объявлен Год туризма
- Донецкий нашеукраинец купил президентскую ёлку
- Госкино запретило еще четыре российских фильма
- Италия – Украина: Сухопутные войска договорились о сотрудничестве
- Главы МИД «большой семерки» сделали важное заявление по Украине
- В главном корпусе одной из больниц Луганска произошел пожар14:00
- Боевики "ЛНР" готовят провокацию ВСУ за разнос "КрАЗа"13:48
- Ситуация с Донбассом и Крымом: Астролог рассказал, чего ждать от 2019 года12:30
- Командир "ДНР" Ольхон подтвердил ликвидацию "генерала" РФ: "От испуга не знал, куда ломиться"10:46
- У «ЛДНР» потери: бойцы ВСУ ответным ударом уничтожили «Урал» НВФ10:15
- «Бумеранг прилетел»: соцсети сообщили о возможной ликвидации экс-министра «МВД ДНР» Дикого09:29
- «Вода Донбасса» озвучила жуткие последствия захвата компании главарями «ДНР»08:00
- В «ДНР»: На КПП «Александровка» и «Еленовка» обещают изменения07:14
- «Били стекла, крошили, взяли голыми руками»: члены НВФ «ДНР» рассказали о захвате здания УВД в Горловке07:10
- Ребенок получил жуткие травмы из-за боевиков «ЛНР»: «инвалидность на всю жизнь»21:45
- СМИ: Кремль готовит сценарий нового нападения на Украину. Янукович участвует18:35
- Прогоняем грусть: названы продукты, улучшающие настроение18:15
- Ученые сообщили о смертельной опасности просмотра телевизора17:51
- В марте в Украине начинается монетизация субсидий17:30
- Как вылечить целлюлит в домашних условиях17:16
- Масштабный хаос: Ученые опасаются за судьбу планеты17:00
- Украинский астролог рассказал, как поведет себя Путин в год Свиньи16:45
- Из зала заседаний Кабмина выволокли кресло Супрун.16:31
- Верховная Рада закрепила в Конституции курс на ЕС и НАТО16:15
- За месячный долг по коммуналке у людей в Украине будут отбирать субсидии15:53
- Прогоняем грусть: названы продукты, улучшающие настроение18:15
- Как вылечить целлюлит в домашних условиях17:16
- Эксперты рассказали всю правду о твороге в Украине13:35
- Приметы на 7 февраля в Григорьев день: держите язык за зубами13:00
- Что будет, если не носить шапку зимой12:00
- Толкование примет: почему нежелательно спать напротив зеркала08:45
- Самые эффектные женщины по знаку Зодиака07:47
- Неделя не сахар: астролог назвал знаки Зодиака, которым придется платить по долгам22:35
- Как восстановить волосы после холодов22:10
- Толкование примет: почему беременным нельзя стричься20:37
- «Нового президента не дождетесь». Порошенко сделал заявление
- Сбудется или нет: Ванга назвала имя будущего украинского президента
- Разгром российских военных на Донбассе: полное видео шквального удара ВСУ – много убитых, взорвана техника
- «Давно такого не было»: жителей Лисичанска и Северодонецка напугали звуки войны
- "Быстро свернули манатки", - в Горловке женщины заставили пуститься в бега "ДНРовцев” вместе с гаубицей
- «Бумеранг прилетел»: соцсети сообщили о возможной ликвидации экс-министра «МВД ДНР» Дикого
- ВСУ одним залпом уничтожили российский танк и его экипаж
- «Все для людей»: «власти ДНР» обещают изменения на КПВВ ОРДО
- Откуда появились танки на Донбассе: опубликована важная информация
- «Гумконвой для «ЛДНР?»: соцсети показали поезд с военной техникой РФ, направляющийся в Украину