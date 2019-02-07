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Кремлевские сценарии для ликвидации Украины: военный эксперт рассказал о том, что решили в РФ

07.02.2019 12:47
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Кремлевские сценарии для ликвидации Украины: военный эксперт рассказал о том, что решили в РФ

Военный специалист Константин Машовец рассказал о двух возможных сценариях, которые подготовил Кремль для захвата Украины. Первый - это дестабилизация изнутри, а второй - полномасштабная война, если на выборах победит проукраинский кандидат.

Ни один из сценариев Кремля не может быть реализован Российской Федерацией, когда происходят выборы в Украине.

Однако во время них может быть заметна дестабилизация положения и даже военное вторжение.

Такое мнение выразил эксперт центра военно-политических исследований Константин Машовец, передает издание "Диалог.UA" со ссылкой на тематическое сообщение в "Фейсбуке". Специалист напомнил, что всякая страна является политически ослабленной во время смены власти.

Именно этим Россия воспользовалась в 2014 году, когда произвела аннексию Крыма. Теперь же эксперт обратил внимание на президентские выборы в Украине и рассказал о двух сценариях, которые подготовил Кремль. "Существуют два сценария, которые предусматриваются в зависимости от ситуации.

Неважно, победит ли действующий президент на выборах или нет, Российская Федерация будет нацелена на то, чтобы подорвать государственный суверенитет Украины. Первый сценарий – полномасштабное вторжение, если победит тот, кто не угоден Кремлю.

Второй же – дестабилизация ситуации изнутри с помощью агентов", - подытожил специалист.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Украина, Донбасс, война, ликвидация, Кремль, выборы президента
 
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