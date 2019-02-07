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Квартиру беглого Януковича будут сдавать в аренду
07.02.2019 20:45
Квартиру беглого экс- президента Украины Виктора Януковича будут сдавать в аренду. Об этом заявил начальник управления АРМА Виталий Ризнык.
Он уточнил, что Нацагентство по розыску активов передало арестованную квартиру в управление частной компании. Сейчас следствие по Януковичу продолжается, в связи с чем юридическая фирма «СВМ-Консталтинг» будет сдавать квартиру в аренду. Как известно, договор был заключен в декабре минувшего года, а в четверг, 7 февраля, управляющий получил физический контроль над имуществом.
Отмечается, что в квартире еще никто не жил. Ее площадь составляет 240 квадратных метров и оценивается в 36 миллионов гривен.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, квартира, аренда, Янукович
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