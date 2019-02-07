Квартиру беглого Януковича будут сдавать в аренду

07.02.2019 20:45

Квартиру беглого экс- президента Украины Виктора Януковича будут сдавать в аренду. Об этом заявил начальник управления АРМА Виталий Ризнык.

Он уточнил, что Нацагентство по розыску активов передало арестованную квартиру в управление частной компании. Сейчас следствие по Януковичу продолжается, в связи с чем юридическая фирма «СВМ-Консталтинг» будет сдавать квартиру в аренду. Как известно, договор был заключен в декабре минувшего года, а в четверг, 7 февраля, управляющий получил физический контроль над имуществом.

Отмечается, что в квартире еще никто не жил. Ее площадь составляет 240 квадратных метров и оценивается в 36 миллионов гривен.

Источник: https://donpress.com