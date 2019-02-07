Ощадбанк отключил важную услугу

07.02.2019 20:20

Государственный банк "Ощадбанк" в последнее время перестал оформлять украинцам живущим в Киеве "карту киевлянина". Об этом в среду, 6 февраля, сообщает сайт Сегодня.

"Ходила в отделение, чтобы узнать о переоформлении карты. Мне сказали, что их выдача временно прекращена. Что делать – непонятно. В других банках ее не оформляют. А сейчас карточка киевлянина очень нужна. Без нее спокойно в троллейбусе не проедешь – требуют прикладывать к валидаторам", – заявила пенсионерка Мария Пономаренко. И так сообщений поступило очень многочисленное количество.

Как сообщил "Ощадбанк" на горячей линии это связанно с техническими причинами. Отмечается, что в КГГА уже знают о возникшей проблеме.

"Сейчас в банке продолжается внесение изменений в заключенные договора с техподрядчиками и тестирование. Поэтому в течение непродолжительного времени банк не выдавал новых карточек киевлянина, но не приостанавливал прием документов от жителей на их изготовление. Выдача новых карт, оснащенных бесконтактным чипом, возобновится в ближайшее время", – сообщили в "Ощадбанке".

Как сообщают киевляне, сотрудники банка навязывают жителям допуслуги при оформлении карточки. Мол, в некоторых отделениях требуют перевести в этот банк пенсию или оформить страховку, а в случае несогласия отказываются оформлять электронный документ. В "Ощадбанке" поясняют, что у людей есть право выбора.

"Предлагаем клиентам-пенсионерам открытие карточки киевлянина в двух бесплатных тарифных пакетах. "Пенсионный" дает возможность получать пенсионные выплаты на карточку и пользоваться, кроме льгот, другими преимуществами, а "Социальный" не предусматривает перевод пенсий. В случае отказа клиента от пакета "Пенсионный" карточка киевлянина оформляется в пакете "Социальный" при наличии удостоверения, дающего право на льготы", — объяснили в банке.

Источник: https://from-ua.com