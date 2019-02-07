- СМИ: Кремль готовит сценарий нового нападения на Украину. Янукович участвует18:35
- В марте в Украине начинается монетизация субсидий17:30
- Украинский астролог рассказал, как поведет себя Путин в год Свиньи16:45
- Из зала заседаний Кабмина выволокли кресло Супрун.16:31
- Верховная Рада закрепила в Конституции курс на ЕС и НАТО16:15
- За месячный долг по коммуналке у людей в Украине будут отбирать субсидии15:53
- Новые поборы в коммуналке – введены новые расчеты оплаты воды в многоквартирных домах.15:31
- «Северный поток-2» с препятствиями: Украина обрела нового «газового» союзника15:18
- ФСБ РФ следит за военными учениями Украины: генерал Наев сообщил тревожную информацию14:15
- В главном корпусе одной из больниц Луганска произошел пожар14:00
ПриватБанк сообщил важную информацию для владельцев карт: «Внимание!»
Приватбанк рассказал, что делать клиентам с заблокированными кредитными картами
Не так давно на сайте «Минфин» в отзывах на Приатбанк появилось сообщение от одного из клиентов. В нем написано, что у пенсионерки заблокирована кредитная карта, которую она не сможет пополнить из-за плохого самочувствия в ближайшее время. К ней прикреплен долг по кредиту, и из-за блокировки счета она не может погасить его.
«У меня просроченная пенсионная карта и в ближайший месяц нет возможности ее перевыпустить в отделении по состоянию здоровья. Банк требует дополнительного подтвержденя для ее разблокировки. Меня интересует можно ли это сделать удаленно? Висит долг по кредиту а я не могу его оплатить так как счет заблокирован», — написала пользователь.
Представитель банка ответил, что даже на заблокированную карту можно класть средства с помощью терминала самообслуживания.
«Хотим заметить, что в терминале самообслуживания можно пополнить заблокированную или просроченную карту. При этом на экран терминала выводится предупредительное сообщение: «Обратите внимание! Ваша карта заблокирована или срок ее действия истек.» Ниже сообщения размещена кнопка «Все равно пополнить». Регламент зачисления средств на заблокированную или просроченную карту составляет от 1 до 3 дней», — ответил Приватбанк.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, карта, ПриватБанк
- Со следующего года паспорта украинцев будут менять на ID-карты
- Коммунальные долги у украинцев будут забирать прямо с банковских карт
- Скабеева вляпалась в грандиозный скандал: фото Украины с "российским" Донбассом без Крыма возмутило соцсети
- Посольство Украины в Астане передало МИД Казахстана ноту по поводу карты без Крыма
- На клиентов Приватбанка снова начали охоту мошенники
- Рассекречены карты российских генералов о захвате Украины
- В главном корпусе одной из больниц Луганска произошел пожар14:00
- Боевики "ЛНР" готовят провокацию ВСУ за разнос "КрАЗа"13:48
- Ситуация с Донбассом и Крымом: Астролог рассказал, чего ждать от 2019 года12:30
- Командир "ДНР" Ольхон подтвердил ликвидацию "генерала" РФ: "От испуга не знал, куда ломиться"10:46
- У «ЛДНР» потери: бойцы ВСУ ответным ударом уничтожили «Урал» НВФ10:15
- «Бумеранг прилетел»: соцсети сообщили о возможной ликвидации экс-министра «МВД ДНР» Дикого09:29
- «Вода Донбасса» озвучила жуткие последствия захвата компании главарями «ДНР»08:00
- В «ДНР»: На КПП «Александровка» и «Еленовка» обещают изменения07:14
- «Били стекла, крошили, взяли голыми руками»: члены НВФ «ДНР» рассказали о захвате здания УВД в Горловке07:10
- Ребенок получил жуткие травмы из-за боевиков «ЛНР»: «инвалидность на всю жизнь»21:45
- СМИ: Кремль готовит сценарий нового нападения на Украину. Янукович участвует18:35
- Прогоняем грусть: названы продукты, улучшающие настроение18:15
- Ученые сообщили о смертельной опасности просмотра телевизора17:51
- В марте в Украине начинается монетизация субсидий17:30
- Как вылечить целлюлит в домашних условиях17:16
- Масштабный хаос: Ученые опасаются за судьбу планеты17:00
- Украинский астролог рассказал, как поведет себя Путин в год Свиньи16:45
- Из зала заседаний Кабмина выволокли кресло Супрун.16:31
- Верховная Рада закрепила в Конституции курс на ЕС и НАТО16:15
- За месячный долг по коммуналке у людей в Украине будут отбирать субсидии15:53
- Прогоняем грусть: названы продукты, улучшающие настроение18:15
- Как вылечить целлюлит в домашних условиях17:16
- Эксперты рассказали всю правду о твороге в Украине13:35
- Приметы на 7 февраля в Григорьев день: держите язык за зубами13:00
- Что будет, если не носить шапку зимой12:00
- Толкование примет: почему нежелательно спать напротив зеркала08:45
- Самые эффектные женщины по знаку Зодиака07:47
- Неделя не сахар: астролог назвал знаки Зодиака, которым придется платить по долгам22:35
- Как восстановить волосы после холодов22:10
- Толкование примет: почему беременным нельзя стричься20:37
- «Нового президента не дождетесь». Порошенко сделал заявление
- Сбудется или нет: Ванга назвала имя будущего украинского президента
- Разгром российских военных на Донбассе: полное видео шквального удара ВСУ – много убитых, взорвана техника
- «Давно такого не было»: жителей Лисичанска и Северодонецка напугали звуки войны
- "Быстро свернули манатки", - в Горловке женщины заставили пуститься в бега "ДНРовцев” вместе с гаубицей
- «Бумеранг прилетел»: соцсети сообщили о возможной ликвидации экс-министра «МВД ДНР» Дикого
- ВСУ одним залпом уничтожили российский танк и его экипаж
- «Все для людей»: «власти ДНР» обещают изменения на КПВВ ОРДО
- Откуда появились танки на Донбассе: опубликована важная информация
- «Гумконвой для «ЛДНР?»: соцсети показали поезд с военной техникой РФ, направляющийся в Украину