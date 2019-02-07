Пумба и Бусинка "рассказали", что ждет украинцев в 2019 году

07.02.2019 09:48

В связи с наступлением года Свиньи по китайскому календарю работники Харьковского зоопарка предложили свинкам “дать прогноз” на год, который уже наступил.

Об этом сообщается на сайте харьковского зоопарка.

Год Желтой Земляной Свиньи, если ориентироваться на китайский календарь, официально вступает в силу 5 февраля. Кто, как не символ года, лучше всего может предсказать будущее. Такими предвестниками выступили наши милые кабанчики Пумба и Бусинка – объясняют представители зоопарка.

Сообщается, что для животных подготовили пять коробок с одинаковым кормом. На коробках написали разные предсказания, ориентируясь на древние китайские пословицы и поговорки.

"Прогноз-пожелание для харьковчан на 2019 год: всегда смотрите на вещи со светлой стороны, а если таковых нет – натирайте темные, пока не заблестят", – говорится в сообщении.

В зоопарке добавили, что свинки очень быстро сделали выбор.

Первой была Бусинка. Ее заинтересовало даже не содержание, а сама надпись. А вот путь к выбору Пумбы лежал через желудок. Он выбрал ту же коробку и решил сразу оценить ее содержимое: хлеб, морковь, свеклу. В каждой коробке наполнение было одинаковым, поэтому выбор можно считать объективным и беспристрастным – отметили в зоопарке.

Источник: https://from-ua.com