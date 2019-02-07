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СМИ: Кремль готовит сценарий нового нападения на Украину. Янукович участвует
Кремль с помощью украинских чиновников-беглецов готовит повод для интервенции против Украины. Об этом в эфире “Прямого” в ток-шоу “Эхо Украины” заявил политтехнолог Виктор Уколов, передает УНИАН.
“Если проанализировать то, что вы сказали, то это выглядит как подготовка легенды, что позволит начать интервенцию против Украины, российскую интервенцию. Это casus belli так называемый – "причина для войны". В истории Украины подобные вещи были: когда в Харькове было создано типа правительство в противовес Центральной раде, и оттуда в 19 году началось наступление большевиков на угоду этому правительству, где, собственно, украинцев почти не было. Там были как раз в основном среди правительства россияне, российские большевики. А это наступление велось во многом силами большевистской России, хотя там были так же и некоторые украинцы”, - напомнил Уколов.
По его убеждению, Россия готовит очередную агрессию против Украины.
“Готовится сценарий будущего нападения на Украину. И Янукович, и Марков принимают в этом участие. Другое дело, что Марков... Я хочу напомнить, кто это. Это бывший украинский политик пророссийский, который был в Одессе, потом Янукович посадил его в тюрьму, и за него очень активно выступила Юлия Тимошенко. Она сказала, что это надежда юго-востока Украины.”, - пояснил политтехнолог.
Он заверил, что в конце концов Кремлю не удастся реализовать сценарий интервенции.
“Я думаю, несмотря на подготовку этого сценария, этой интервенции не произойдет. Потому что они могли это сделать еще в 14 году. Если бы Янукович не сбежал из Харькова, а остался, как это было в 19 году, то законный президент на тот момент, его еще не сняли с должности президента, мог бы повести интервенцию на Киев из Харькова. Он мог остаться в Донецке, но он сбежал из Донецка. В конце концов, он мог остаться в Крыму, но он даже оттуда сбежал, из Крыма. И никакая Европа его "лохом" не делала, как он сказал. Он сам себя сделал "лохом": своим страхом, своим побегом”, - заявил Уколов.
Он добавил, что Янукович кинул своих избирателей и окончательно потерял их доверие и поддержку.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, Кремль, Янукович
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