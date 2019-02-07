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Стало известно, когда Порошенко презентует свою предвыборную программу

07.02.2019 19:15
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Стало известно, когда Порошенко презентует свою предвыборную программу

Представители политической силы «Блок Петра Порошенко «Солидарность» рассказали, когда действующий гарант планирует представить свою предвыборную программу. Так пишет replyua.net, ссылаясь на Interfax Ukraine.

Это произойдёт в субботу, 9 февраля. Презентация программы состоится в рамках Всеукраинского общественного форума, который пройдёт в Киеве. Мероприятие начнётся в 14:00. Стоит отметить, что сегодня, 7 февраля, Центральная избирательная комиссия официально зарегистрировала Петра Порошенко в качестве кандидата на пост украинского государства. Документы в ЦИК действующий гарант подал после проведения форума под названием «От Крут до Брюсселя. Мы идём своим путём», который состоялся 29 января в столице нашей страны.

Напомним, что недавно стали известны имена ещё двух представителей Зе! команды. Так, работать вместе с шоуменом Владимиром Зеленским на политическом поприще вызвался актёр «Студии Квартал 95» Юрий Корявченко. Он будет представлять вышеуказанного претендента на президентское кресло в Кривом Роге. В свою очередь, представителем Владимира Зеленского в Тернополе станет актёр телепроектов «Страна У» и «Однажды под Полтавой» Виктор Гевко.



Теги: Донбасс, выборы президента, Порошенко
 
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